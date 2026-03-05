Hrbp (vikariat)
Doktor.se utveckling har gått fort och vi fortsätter att växa. Oavsett hur patienten kommer i kontakt med oss, så är medarbetarna grunden för allt vi gör. Vill du vara med och bidra till förändring då kan vi lova dig en fortsatt spännande resa tillsammans med oss. Vi söker nu en HR Business Partner till vårt kontor i Stockholm
Ansvar och arbetsuppgifter
Den här rollen är central i organisationens fortsatta satsning. Tjänsten passar dig som har erfarenhet av brett HR-arbete där du med fördel arbetat mycket med facklig samverkan och förhandlingar, samt med förändrings- och utvecklingsarbete. Du kommer bli en viktig partner till verksamhetschefer på vårdcentraler och andra ledare i vår organisation. Du kommer att stötta, coacha och utmana för att utveckla både ledarskapet och verksamheten. Vi tror att du helhjärtat brinner för HR-frågor, du trivs i en operativ och konsultativ roll och du vill skapa förtroendeingivande relationer.
Idag består det fantastiska HR-teamet av 4 HR Business Partners och du kommer att rapportera till CHRO. Du blir en del av ett starkt och engagerat team som samarbetar väl och känner stor stolthet över sitt uppdrag och sin organisation.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Akademisk examen inom HR eller motsvarande lämplig utbildning och bakgrund.
Erfarenhet av att arbeta som HRBP, gärna i en snabbrörlig organisation med kollektivanställda.
God kunskap och intresse av svensk arbetsrätt och facklig samverkan.
Erfarenhet av att självständigt driva processer och projekt samt hålla i utbildningar, workshops och presentationer.
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Som person är du positiv med förmåga att se förbättringsmöjligheter vilka bidrar till nya perspektiv för att utveckla våra roller och arbetssätt inom HR. Du har ett högt engagemang, är trygg, initiativrik och lyhörd. Du tycker om att samarbeta, ger hög professionell service och du har förmåga att driva, förändra, utveckla och delar gärna med dig av din kunskap. Du tar stort eget ansvar samt visar en god affärsmässig förståelse och kan leverera ett arbete med hög kvalité.
Mer praktiska detaljer
Startdatum? Vi vill såklart att du ska vara en del av oss så snart som möjligt, men vi förstår om du sysslar med annat i dagsläget - så vi pratar ihop oss om lämpligt datum i slutet av processen.
Det här är ett vikariat på ca ett år
Din hemvist kommer vara på vårt huvudkontor på Sveavägen 63, mitt i stan bland bra lunchutbud och trevliga uteserveringar. Du kommer också ha möjlighet att jobba hemifrån på fredagar.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
