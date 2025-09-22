HR-specialister till Bemanningsenheterna
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Är du driven och letar efter nya utmaningar inom HR?
Vi på Bemanningsenheterna inom Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen söker nu 12 HR-specialister till våra team. Våra enheter är uppdelade i fyra olika stadsområden: Sydväst, Hisingen, Centrum och Nordost. Varje område söker tre nya medarbetare vardera. Hisingen, Centrum och Nordost har kontor på Kålltorpsgatan 2 och Sydväst har sitt kontor på Nymilsgatan 2.
Vi söker HR-specialister som främst kommer att arbeta med bemanningsplanering men även med rekrytering vid behov.
Bemanningsenheten ligger under HR i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och är en viktig samt värdefull del av stadens arbete med bemanning. Vårt uppdrag är att tillgodose timavlönade vikarier till våra verksamheter när ordinarie personal är frånvarande. Vi har därför nära kontakt med både varandra, timvikarier och även med de verksamheter som vi stöttar. Att ge god service ser vi som en självklarhet. Bemanningsenheterna består idag av team med HR-specialister och bemanningsplanerare. Rollen styrs mycket av frihet under ansvar och vi arbetar självständigt. Tillsammans hjälps vi åt, ger förslag på nya arbetssätt och diskuterar idéer.
Du ansvarar bland annat över dessa arbetsuppgifter:
• Bokningar av arbetspass i Time Care Pool.
• Stöttar/samarbetar med verksamheter och timavlönad personal för bästa resultat. Detta sker både i text och via telefon.
• Ansvara över administration för de timavlönades lön, frånvaro och övertid.
Rollen som HR-specialist inom rekrytering är varierande. I rollen har du ansvar för hela rekryteringsprocessen av timavlönade. Dina arbetsuppgifter kommer främst att innefatta kandidaturval, hålla kompetensbaserade intervjuer, referenstagning, LAS-kontroll, lönesättning, kontroll av arbetstillstånd och uppföljning. Du kommer att ha direktkontakt med både timavlönade vikarier och våra verksamheter.
Din arbetstid är dagtid, måndag till fredag. Vi erbjuder flextid och möjlighet till hybridarbete i den mån verksamheten tillåter. Kvalifikationer
Krav: Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom personalvetenskap eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig.
Du har god datorvana, uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper om arbetstidslagen.
Meriterande: Du har erfarenhet av bemanningsplanering/schemaplanering och har systemkunskap i Time Care Pool/Planering och Personec.
Erfarenhet av eller ha kunskap om hela rekryteringsprocessen samt vara organiserad och strukturerad i ditt sätt att arbeta.
Du har tidigare erfarenhet av våra system som Visma Recruit/Grade Varbi, WinLAS
Personliga kompetenser: Inom bemanningsenheten strävar vi alltid efter att ge en utmärkt service till våra verksamheter, chefer och timavlönade. Vi söker därför dig som är lösningsfokuserad, har förmågan att vilja hjälpa till och förmåga att skapa goda relationer. Eftersom vårt uppdrag är att fylla våra verksamheters luckor vid frånvaro söker vi dig som drivs av att se resultat i ditt arbete. Vi är ett gott gäng som arbetar tillsammans men rollen ställer också höga krav på att du kan arbeta självständigt.
Rekryteringen kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
HR-specialist Bemanningsenheten Nordost
Sara Larson sara.larson@aldrevardomsorg.goteborg.se Jobbnummer
9520469