HR-specialist
Borås kommun / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-03-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Bli en nyckelspelare i ett engagerat team och forma framtidens HR-stöd tillsammans med oss. Vi söker dig som vill bidra till att våra chefer får rätt förutsättningar att leda i en komplex och föränderlig verksamhet.
Vård- och äldreförvaltningen ansvarar för att ge en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg till Borås invånare. Vi är drygt 2 600 medarbetare, varav 90 chefer, som tillsammans utvecklar verksamheten genom professionalism, engagemang och lärande.
Just nu befinner vi oss i omställning till nära vård och utvecklingen av framtidens socialtjänst. Samtidigt står vi inför kompetensförsörjningsutmaningar som ställer krav på ett tydligt, tillgängligt och verksamhetsnära HR-stöd. Därför arbetar vi nu för att förenkla och förbättra våra stödprocesser för att göra det lättare för våra chefer att göra rätt.
Du tillhör HR-funktionen och rapporterar till HR-chef. Funktionen består av HR-administratör, HR-specialister, verksamhetsutvecklare och enhetschef för Bemanningsenheten. Vi sitter i ljusa lokaler centralt på Ramnåsgatan, fem minuters promenad från Borås resecentrum med goda buss- och tågförbindelser.
HR-specialistPubliceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist arbetar du mot två av förvaltningens verksamheter, hälso- och sjukvård samt myndighetsutövning. Du har kontinuerlig uppföljning med områdets enhets- och verksamhetschefer och deltar vid verksamhetsledningsmöten.
Du stödjer cheferna strategiskt och operativt inom exempelvis arbetsrätt och kollektivavtalstolkning, rehabilitering, chefs- och grupputveckling samt arbetsmiljöarbete.
I uppdraget ingår även HR-stöd i lokal samverkansgrupp för dina verksamhetsområden. Där du ansvarar för statistik, bidrar med kunskap och beslutsunderlag.
Som HR-specialist är du tillsammans med kollegor ansvarig inom något av våra processområden. I det arbetet driver ni förbättringsarbete inom processområdet, utvecklar stödmaterial, bidrar med er specialistkompetens och tar fram och genomför utbildningar på förvaltningen.
Övrig information
Du erbjuds en spännande roll i en framåtlutad och förändringsbenägen organisation med framtiden för sig. Till det får du ett gäng härliga kollegor som är erfarna och mycket engagerade i sina arbeten. Hos oss genomför vi vårt arbete på plats på kontoret med möjlighet till distansarbete utefter verksamhetens behov upp till två dagar i veckan.
Som medarbetare i Borås Stad erbjuds du, utöver ett friskvårdsbidrag, fri tillgång till våra badhus och friluftsanläggningar. Det finns möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga semesterdagar och du kan tillsammans med arbetsgivaren avsätta extra till pension. Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Borås stad kan du läsa mer på vår hemsida.
Vi tillämpar individuell lönesättning på våra tjänster. I tjänsten ingår inlöst övertid men du har tillsammans med det ett förmånligt flextidsavtal för att kunna förena arbete och privatliv på ett bra sätt.
Välkommen med din ansökan där du beskriver hur du uppfyller det vi söker!Kvalifikationer
Vi söker dig med kandidatexamen inom företrädesvis organisations-, arbets- eller beteendevetenskap. Du har tidigare erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och funktion som chefsstöd. Tidigare erfarenhet från offentlig organisation samt arbete med samverkans-och/eller lönebildningsfrågor är det meriterande.
Du är trygg i rollen som chefsstöd och har god kunskap inom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering samt samtalsmetodik. Du har lätt för att skapa goda och förtroendefulla relationer i ditt arbete.
Rollen kräver att du har förmåga att växla mellan strategiskt och operativt perspektiv och kan omsätta detta pedagogiskt i ditt chefsstöd. Du är strukturerad, ansvarstagande och tar initiativ till förbättringar och utveckling inom de områden du verkar. Tidigare erfarenhet av systemen Heroma, Stratsys, KIA eller Power-BI är en fördel men inget krav.
Inom HR-funktionen tror vi på teamets kraft i utvecklingsarbete, därför ser vi att du är en lagspelare som ser nyttan i det kollegiala lärandet och varandras styrkor. Är du därtill en person med ett genuint intresse för HR-frågorna kommer du passa perfekt in i vårt team!Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet. Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 14. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Josefine Landén 033-357076 Jobbnummer
9781001