HR-specialist
2026-02-03
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om arbetsplatsen
På Kansli S vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är vi 65 medarbetare, och vi finns i Paradisområdet mitt i hjärtat av Lund.
Vi arbetar med kvalificerat verksamhetsstöd för fakultetsledning och fakultetens institutioner inom utbildning, ledningsstöd, forskning, HR, ekonomi och kommunikation.
Vi genomgår just nu en spännande förändringsresa för att skapa ett mer samlat, tydligt och effektivt stöd till våra institutioner och fakultetsledning. Genom en modernisering och omstrukturering stärker vi arbetsmiljön, skapar bättre möjligheter till kompetensutveckling och förenklar arbetssätt och beslutsvägar. Vi bygger en organisation som möter framtidens krav och där både medarbetare och verksamhet ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Vill du arbeta brett med HR i en verksamhetsnära roll där du får vara både rådgivare, drivkraft och specialist? HR-avdelningen vid Kansli S söker nu en HR-specialist som känner lite extra glöd för arbetsmiljö och lika villkor.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Kansli S är en hybrid arbetsplats där möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan finns. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet: Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som HR-specialist hos oss arbetar du nära chefer och ledning inom fakulteten. Du erbjuder kvalificerat stöd inom hela HR-området, inklusive rehabilitering, rekrytering, förhandling, arbetsmiljö och förebyggande arbete. I rollen ingår även HR-administrativa uppgifter. Du kombinerar det operativa med det strategiska och anpassar ditt stöd efter verksamhetens behov. Ditt arbetssätt är konsultativ med ett HR-perspektiv som skapar mervärde i det dagliga arbetet.
I denna roll får du ett samordnande delansvar för fakultetens arbetsmiljöarbete och arbete med lika villkor. Det innebär att du driver, utvecklar och kvalitetssäkrar processerna inom fakulteten. Du kommer även, i samverkan med kollegor både inom fakulteten och universitetets övergripande HR-organisation, utveckla och implementera gemensamma processer och arbetssätt inom HR-området, vilket förutsätter ett aktivt deltagande i nätverk och olika grupper inom universitetet.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har relevant akademisk examen inom HR eller likvärdig utbildning
- Har minst fem års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i en generalistroll
- Erfarenhet av statlig arbetsrätt och tillhörande kollektivavtal
- Erfarenhet av att driva och samordna arbetsmiljöarbete på övergripande verksamhetsnivå
- Har erfarenhet av att driva och implementera HR-processer
- Arbetar självständigt och strukturerat
- Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
- Mycket god digital kompetens och van användare av systemstöd för HR
Vi tror du är:
- Coachande i ditt förhållningssätt
- Kan uttrycka dig koncist och handlingsorienterat
- Lösningsfokuserad och trygg i din profession
- En god relationsbyggare med förmåga att skapa förtroende
- En lagspelare med energi, integritet och utvecklingsfokus
Meriterande
- Erfarenhet av uppdrag som chefÖvrig information
Anställningen är tillsvidare 100 % med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV samt övrigt som du önskar åberopa.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
