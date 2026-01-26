HR-praktikant
2026-01-26
Är du nyfiken på att få praktiskt erfarenhet inom personalhantering och administration? Under våren 2026 välkomnar vi en engagerad HR-student som vill utvecklas, utmanas och växa tillsammans med oss. Kanske är det just du?
Vi ser fram emot att lära känna dig - varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi på OnePartnerGroup är din bästa kollega - inom rekrytering, bemanning, utbildningar och i karriären. Varje dag arbetar vi för att se människor, deras styrkor och talanger och matcha dem med rätt tjänst och företag. Vi gillar människor med drivkraft, ambitioner och samhällsengagemang och hos oss får våra kollegor växa, utvecklas och göra det som de är riktigt bra på, på sitt sätt. Med vårt koncept inom rekrytering, bemanning och utbildning vågar vi verkligen säga att vi lyckats. Det som förenar oss är att vi alla brinner för att få människor och företag att lyckas genom att lösa problem och skapa möjligheter. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära. OnePartnerGroup grundades 2009 i Jönköping och har idag cirka 3000 anställda. Läs gärna mer om oss här.
Vad finns det för möjligheter under din praktik hos oss?
Din praktikperiod hos oss kommer framför allt ha sin tyngd i vår bemanningsaffär. Du kommer arbeta nära konsultchefer i det dagliga arbetet och lära dig hur vi jobbar med bemanning och personalhantering. Du kommer få en inblick i hur våra rekryteringsprocesser ser ut, administration kring anställningar samt kontakt med konsulter och kunder.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat personaladministration, rekrytering i form av urval och intervjuer samt löpande uppföljning av konsulter. Praktiken ger dig en bred inblick i bemanningsverksamheten och hur det dagliga arbetet med personalplanering fungerar i praktiken. För rätt person kan det finnas möjlighet till sommarjobb.
Vem är du?
För att vara aktuell för en praktikplats hos oss läser du PA-programmet eller motsvarande för oss relevant inriktning. För att trivas i rollen som praktikant hos oss är du förtroendeingivande, tycker om att träffa människor och gillar att jobba strukturerat. Som person är du trygg i dig själv, prestigelös och flexibel. Du är engagerad och trivs bäst i en dynamisk miljö där det är mycket att göra.
Låter detta intressant?
Så, nu har vi berättat mer om oss och praktikmöjligheten hos oss och nu väntar vi på ditt intresse! Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. När du har gjort det kommer du att få ett mejl från vår AI-assistent Kiku där du kommer få besvara frågor kring din utbildning och önskemål under praktiken. Du genomgår sedan en rekryteringsprocess, med tester, intervjuer samt bakgrundskontroll, precis som i alla tjänster vi rekryterar.
Vill du ställa några frågor om praktiken eller om OnePartnerGroup så gör du det bäst genom att kontakta Annie eller Michelle på annie.afram@onepartnergroup.se
eller michelle.russell@onepartnergroup.se
Vi ser fram emot att höra från dig, dock senast den 27e februari.
