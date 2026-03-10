HR-partner, vikariat
2026-03-10
På grund av föräldraledighet söker vi inom HR-enheten inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen en vikarierande HR-partner som vill vara med och bidra med professionellt HR-stöd till förvaltningens chefer.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som HR-Partner inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen finns du nära verksamheterna där du arbetar proaktivt och ger kvalificerat stöd till förvaltningens chefer i både operativa och strategiska frågor inom samtliga HR-processer. Vi värdesätter ett coachande förhållningssätt i våra dialoger.
Alla HR-partners bidrar även aktivt med HR-kompetens i kommungemensamma utvecklingsarbeten och nätverk inom HR. Tillsammans bidrar vi till utveckling av våra HR-processer. Vi erbjuder dig ett utvecklingsorienterat och kvalificerat arbete på en engagerad HR-enhet där vi tar tillvara våra olika kompetenser och lär av varandra.
Vi söker dig
Vi söker dig som har relevant högskole-/universitetsutbildning inom HR eller personalvetenskap alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av brett operativt HR-arbete, gärna från en politiskt styrd organisation.
Genom ett proaktivt och coachande förhållningssätt och stark kommunikativ kompetens ger du kvalificerat HR-stöd till förvaltningens chefer. Du är lyhörd och fångar behov och med mod, kreativitet och god samarbetsförmåga bidrar du till utveckling.
Du har lätt för att skapa relationer och trivs med att nätverka och att ha många samarbetsytor. Du är nyfiken och engagerad samt har god kommunikativ förmåga i svenska språket.
Vi hoppas också att du är prestigelös, och precis som vi, värdesätter goda kollegor.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval, så vi ser fram emot att ta del av din ansökan så snart som möjligt.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
HR ASF består i av fyra HR-partners och en HR-chef som tillsammans ger operativt och strategiskt stöd i HR-relaterade frågor och processer inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vi arbetar i aktivitetsbaserad kontorsmiljö i kommunhuset Kristallen där vi har närhet till stora delar av förvaltningens chefer och medarbetare.
Organisatoriskt är HR ASF en del av HR-avdelningen på Kommunkontoret.
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, så vi ser fram emot att ta del av din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
