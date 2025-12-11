HR-partner, Gävle
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
Det myndighetsgemensamma verksamhetsområdet består av stödjande och styrande enheter som bistår Lantmäteriets övriga verksamhetsområden. Här är du med och ser till att vardagen fungerar! Hos oss får du utvecklas i en viktig samhällsfunktion där din kompetens och ditt engagemang är vår främsta resurs.
Vi arbetar verksamhetsnära och proaktivt med HR-frågor. Som HR-partner har du uppdraget att utveckla, implementera, driva och följa upp HR-processer i verksamheten. Du är ett stöd till verksamhetens chefer i HR-frågor. Du arbetar med arbetsmiljö, rehabilitering, tolkning och tillämpning av lagar och kollektivavtal, planering och uppföljning, lönerevision, kompetensförsörjning samt samverkar med våra fackliga organisationer.
Du stödjer verksamheten i en föränderlig tid som ställer nya krav på förändringsledning och omställning. Kunskap inom arbetsrätt i kombination med engagemang för ständiga förbättringar är därför väsentligt. I jobbet ingår att ha en regelbunden dialog med arbetstagarorganisationerna och bidra till att skapa ett förtroendefullt och gott samverkansklimat.
Som HR-partner är det viktigt att du har förmågan att anpassa ditt budskap till olika målgrupper. Vi som jobbar inom HR har ett nära samarbete och hjälps åt för att ge verksamheterna det bästa HR-stödet.
Tjänsteort är Gävle. Vi tillämpar hybridarbete med möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom HR-området. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta i rollen som HR-partner och goda kunskaper inom arbetsrätt. Du har erfarenhet av att coacha och stödja chefer i vardagen samt uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Du har även erfarenhet av att stödja chefer i personalärenden och av att samarbeta med fackliga organisationer och skyddsombud.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor. Även erfarenhet av att stödja verksamheter i förändringsarbete är meriterade.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad, som planerar ditt arbete väl och som slutför det som påbörjats inom deadline. Du är trygg som person och är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person.
Du har lätt för att skapa nya och goda relationer och trivs i sammanhang där du pratar inför grupp och leder workshops. Du är samarbetsorienterad och hittar lösningar på ett prestigelöst sätt för att nå det gemensamma målet.
ÖVRIGT
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
Har du frågor om tjänsten under perioden 22/12-2/1 kan du ställa dem till Maria Johansson, resterande annonseringsperiod ställs frågor enklast till rekryterande chef, Linn Sunnelid.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.
