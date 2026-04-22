HR-partner
2026-04-22
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Demokrati & service, Ekonomi & upphandling, Arbetsliv & digital teknik, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst & säkerhet samt Stab.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Verksamhetsområdet Arbetsliv & digital teknik är ett av fem verksamhetsområden inom förvaltningen. Området samlar HR, Lön och IT och ansvarar för kommunens arbetsgivarroll, strategier för kompetensförsörjning samt styrning och drift av teknisk plattform och digital infrastruktur.
Verksamhetsområdets organisering är ett medvetet och strategiskt val. Genom att samla arbetsgivarfrågor, löneprocesser och tekniska förutsättningar skapar vi bättre helhet, minskar sårbarhet och stärker kommunens förmåga att möta det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet inom välfärden.
Arbetsuppgifter
Som HR-partner i Motala kommun arbetar du nära verksamhetens chefer och bidrar till att utveckla organisationen genom ett kvalificerat HR-stöd. Du ingår i ett HR-team med 15 kollegor och har ett kommunövergripande ansvar för att driva och utveckla HR-arbetet. HR-teamet ger ett professionellt stöd till verksamhetens chefer inom hela HR-området.
För att trivas i rollen motiveras du av att ta ett stort eget ansvar för de ärenden du driver, samtidigt som du alltid har styrkan i dina kompetenta HR-kollegor i ryggen. Du har ett helhetsperspektiv och bidrar till att utveckla arbetssätt och ge stöd som fungerar för chefer och verksamheter med olika förutsättningar och utmaningar.
Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas i roller som HR-partner, HR-ansvarig och HR-expert, samt genom att ta ansvar för och vidareutveckla HR-processer utifrån din kompetens, dina styrkor och ditt intresse.
Vi söker just nu en kollega som arbetar som strategisk HR-partner i ledningsgruppen för en av våra förvaltningar med särskilt fokus på kompetensförsörjning, samverkan, arbetsrätt, uppföljning av personalnyckeltal och lönebildning. Samtidigt är du en del av HR-enheten och fungerar som en viktig länk mellan förvaltningen och den centrala HR-funktionen och driver HR-frågor både strategiskt och operativt.
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot personalfrågor eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och är van att arbeta brett inom HR-området.
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot personalfrågor eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och är van att arbeta brett inom HR-området.
Du har god självinsikt och är trygg i din yrkesroll. Du har lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla, långsiktiga relationer och agerar med hög integritet. Du arbetar strukturerat och har förmåga att växla mellan operativa och strategiska perspektiv. Vidare har du ett tydligt verksamhetsfokus och tar initiativ i ditt arbete. Då rollen innebär varierande arbetsuppgifter ser vi att du är flexibel, anpassningsbar och har förmåga att se möjligheter i förändring. Du har en utmärkt kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Rollen kräver god datorvana och att du är en rutinerad användare av IT-stöd i arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor. Har du tidigare erfarenhet av ledningsgruppsarbete eller en roll som chef kan det vara en styrka i uppdraget.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid
HR-enheten är placerad i kommunhuset, centralt i Motala med kort avstånd till pendlingsstation och med goda parkeringsmöjligheter. Våra lokala avtal har generösare ledighetsförmåner än kollektivavtalet och möjliggör visst distansarbete.
Vill du bidra i en organisation som gör skillnad varje dag och tillsammans med engagerade HR-kollegor fortsätta utveckla och leverera Östergötlands bästa HR-stöd? Då ser vi fram emot din ansökan!
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320735".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Gemensam ledningsförvaltning Kontakt
HR-partner
Emma Henriksson emma.henriksson@motala.se 0141-22 57 48
