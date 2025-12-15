HR-partner
2025-12-15
HR-avdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
HR-avdelningen inom Region Uppsala leds av HR-direktören och består av ca 150 medarbetare. Avdelningen är organiserad i verksamhetsnära stöd samt funktionsområdena Arbetsmiljö och hälsa, Lag och avtal, Kompetens och ledarskap samt HR-center. HR-avdelningen arbetar på uppdrag av regionledningen och har ansvar för övergripande strategiskt HR-arbete i Region Uppsala. HR-avdelningens uppdrag är att utveckla och ge kvalitativt stöd till verksamheterna, förtroendevalda, den politiska organisationen och till förvaltningsledning. Avdelningen ska också genomföra beslut inom arbetsgivarområdet och medverka i regionala och nationella samarbeten och uppdrag.
HR-avdelningen söker nu en erfaren och engagerad HR-partner som kommer placeras inom HR-enheten för Region Uppsalas ledningskontor.
Ditt uppdrag
HR-partnerrollen är en generalistroll där du arbetar med att ge konsultativt och proaktivt stöd till regionens chefer i samtliga HR-processer, så som kompetensförsörjning, arbetsmiljö och rehabilitering, facklig samverkan, arbetsrätt, lönebildningsfrågor samt komplexa personalärenden. Deltagande i regionövergripande HR-projekt kan också förekomma.
Som HR-partner ska du bära ut HR-frågor och anpassa dessa till berörda mottagare så som lednings-, samverkans- och chefsgrupper. Du ska arbeta nära de chefer och den verksamhet du stöttar och identifiera behov av stöd och eventuella förflyttningar inom HR-området som behöver göras. Du är en stark kraft i att se behoven i samtliga HR-frågor, formulera förslag, målgruppsanpassa dessa samt stötta i förändringsledningen.
Vi söker dig som har högskoleexamen som personalvetare eller liknande med mångårig erfarenhet inom brett HR-arbete. Meriterande är arbetslivserfarenhet från offentlig sektor, samt mycket goda kunskaper i arbetsrättslagstiftning och andra relevanta avtal.
Du har gedigen erfarenhet av samtliga HR-processer. Du har lång erfarenhet av att stötta chefer, både enskilt och i grupp, i alla typer av kvalificerat HR-arbete. Du ska ha god förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya processer och arbetssätt och tryggt coacha chefer och verksamheten i samtliga HR-frågor.
Vi värdesätter en god arbetsmiljö och vill att du har ett stort engagemang för att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Din kompetens
Som person är du initiativtagande, prestigelös och självgående. Du är trygg i din yrkesroll och i sakfrågor. Du har självinsikt, integritet och god samarbetsförmåga samtidigt som du är självgående och når dina överenskomna mål i tid. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera situationsanpassade lösningar, både mot verksamheten och inom enheten.?
Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har lätt för att prata inför grupp och följer upp att budskapet har nått fram.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid med förtroendearbetstid, med tillträde enligt överenskommelse?
Du blir anställd på HR-avdelningen med placering inom den verksamhetsnära HR-enheten som stöttar ledningskontoret.
Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum.?
Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra, så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också våra medarbetare en flexibel arbetsplats, med möjlighet att arbeta delvis på distans utifrån överenskommelse.?
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta HR-chef Sofia Reinholdsson på 018-612 29 73 alternativt sofia.reinholdsson@regionuppsala.se
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
