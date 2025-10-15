HR-partner
Har du erfarenhet av att i rollen som HR arbeta med att stötta och coacha chefer? Vill du arbeta på en stor myndighet i Norrköping där du är delaktig i att omsätta verksamhetens strategiska och taktiska mål till konkreta HR-leveranser? Då har vi tjänsten för dig!
Som HR partner på en stor myndighet i Norrköping kommer du arbeta nära ledningsgrupp och enskilda chefer när det kommer till taktiska, strategiska och operativa HR-frågor såsom:
Kompetensförsörjning
Rekrytering
Arbetsmiljö
Arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor
Ledarskap och medarbetarskap
Organisationsutveckling
Med din expertis inom HR kommer du, genom ett coachande och utmanande förhållningssätt, verka som en viktig partner i verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete. Du kommer även att arbeta med HR-nyckeltal på både strategisk och taktisk nivå för att skapa insikter och värde för verksamheten. Du arbetar nära HR-specialister och HR-administratörer för att implementera och vidareutveckla HR-processer, arbetssätt och verktyg.
Vi ser att du som person är öppen och kommunikativ med god förmåga att anpassa budskap till olika målgrupper, samt är en stark ledare som kan verka på strategisk, taktisk och operativ nivå. Vi ser att du även är självständig, resultatorienterad, förändringsbenägen och uppskattar möjligheten att komma med utvecklingsinitiativ.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga krav i kravprofilen nedan är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
Uppdraget förväntas starta 10/11-2025 och kommer pågå i 6 månader, med chans till förlängning i ytterligare 6 månader. Tjänstens omfattning är 100% och placerad på myndighetens kontor i Norrköping tisdag-torsdag, med chans till viss distansarbete utifrån överenskommelse. Denna tjänst är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan uppdragsstart. Urval sker löpande, vid frågor kontakta ansvarig rekryterare. Ifall denna tjänst låter som en spännande möjlighet för dig, sök redan idag!
SKA-krav:
Lägst treårig akademisk utbildning inom HR-området alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av brett HR-arbete på strategisk, taktisk och operativ nivå där kompetensförsörjning, arbetsmiljö, arbetsrätt, rekrytering, organisationsutveckling, förändringsledning, processarbete samt kartläggningar och analyser har ingått som en naturlig del
Erfarenhet av förändringsledning både i projekt och i den dagliga verksamheten
Arbetslivserfarenhet av chefsstöd i en partnerroll och har antingen ingått i eller arbetat nära en ledningsgrupp i en större organisation med komplexitet i sitt uppdrag
God kännedom om och praktisk erfarenhet av att jobba med kompetensförsörjning, omställningsarbete, arbetsmiljöfrågor och lönebildning
Erfarenhet av att stödja chefer samt hålla i team- och ledarskapsutvecklingsinsatser
Erfarenhet av att hålla utbildningar och föredrag och trivs med att stå inför en grupp
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Verksamhetsnära arbete i en operativ 24/7 verksamhet, och förstår dess komplexitet och har lätt att sätta sig in i en sådan verksamhets behov och sedan omsätta det i praktiken
Att arbeta med säkerhetsprövningsprocesser och genomförande av säkerhetsprövningssamtal HR-arbete inom sjöfartsbranschenOm företaget
