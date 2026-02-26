HR-partner - Revingehed
2026-02-26
Fortifikationsverket söker nu en HR-partner till Revingehed. Vill du vara med och utveckla ledarskap, kultur och verksamhet i en samhällsviktig organisation? Som verksamhetsnära HR-partner hos oss får du en nyckelroll i att stötta chefer inom hela HR-området. Fortifikationsverket växer - sök dig till oss!
Fortifikationsverkets uppdrag är att äga, utveckla och förvalta försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
HR/Kommunikationsavdelningen består av en stabdfunktion och 4 enheter: HR, rekrytering, kommunikation och kompetensutveckling. Vi är ett kompetent och glatt team med 45 medarbetare som leds av HR-direktören. Befattningen är placerad på HR-enheten som arbetar verksamhetsnära rådgivning i HR-frågor både operativt och strategiskt. Enheten består av HR-chef, HR-administratörer och HR-partner. Huvudkontoret finns i Eskilstuna.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
I rollen som verksamhetsnära HR-partner blir du en del av HR- och kommunikationsavdelningen, vars uppdrag är att vara en strategisk, styrande och rådgivande funktion inom Fortifikationsverket. Du ingår i ett team av 10 HR-partners som samarbetar nära både inom HR- enheten och med övriga delar av HR- och kommunikationsavdelningen. Vi har olika kompetenser och erfarenheter inom avdelningen, vilket också är vår styrka i vårt gemensamma arbete för att lyckas i vårt uppdrag.
Alla HR-partners arbetar riktat mot en eller flera av Fortifikationsverkets avdelningar och regioner. I din roll förväntas du ta en aktiv del i att, tillsammans med ledning och chefer på alla nivåer, utveckla verksamheten, stärka ledarskapet och bidra till att organisationen når sina tillväxtmål.
Du kommer tillsammans med en rekryteringsspecialist att vara placerad i södra Sverige, där ni i ett nära samarbete främst ger stöd till verksamheterna i södra Sverige. Det förekommer regelbundna resor i tjänsten, inklusive besök till huvudkontoret i Eskilstuna där majoriteten av dina kollegor är baserade.Dina arbetsuppgifter
• Coacha, stödja och utmana chefer i hela HR-området, i syfte att stärka deras ägarskap och ansvar i enlighet med Fortifikationsverkets syn på chefs- och ledarskap
• Vara rådgivande för chefer i frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsrätt, förändringsarbete samt systematiskt arbetsmiljöarbete
• Ge stöd i rehabiliteringsprocesser och personalärenden.
• Aktivt bidra till utvecklingen av HR samt driva förändringsarbete inom organisationen
• Utbilda och facilitera kompetenshöjande HR-insatser i olika chefsforum.
• Delta i beredskapsarbete och vid behov tjänstgöra i stabsfunktion
Du får även bidra till att utveckla HR-processer och effektiva arbetssätt inom ett specialistområde, i nära samarbete med kollegor.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom personalvetenskap eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av brett HR-arbete i roller som exempelvis HR-partner, HR-chef, HR-specialist eller HR-generalist. Du har arbetat både operativt och strategiskt och är van att självständigt driva HR-relaterade uppdrag. Du har också god kunskap inom arbetsrätt och är trygg i frågor som rör samverkan och MBL. Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift, och har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av fördjupad kompetens inom arbetsmiljö eller kompetensförsörjning. Har du dessutom erfarenhet av en organisation i stark tillväxt eller utveckling av digitala arbetssätt är även det en meriterande.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en prestigelös lagspelare som sprider energi och gärna delar med dig av dina idéer och erfarenheter. Du har ett coachande och kommunikativt sätt och en hög personlig mognad. Ditt pedagogiska förhållningssätt gör att du lätt skapar goda, professionella relationer på alla nivåer i organisationen. Du trivs med att jobba nära verksamheten, är analytisk och ser naturligt förbättringsområden.
Du arbetar självständigt och strukturerat, men har också lätt för att anpassa dig och skifta fokus när situationen kräver det. Fortifikationsverket ställer höga krav på säkerhet och sekretess, är det viktigt att du har ett starkt säkerhetsmedvetande.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens.
Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en provanställning i 6 månader. Placeringsort kommer inledningsvis att vara Revingehed. Möjlighet till distansavtal finns på deltid. Tillträde enligt överenskommelse. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-administratör Nina Jävergren, 010-44 45 298, så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 16 mars 2026. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta HR-chef Susanne Eriksson 010-44 45 547. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Jobbnummer
9764487