HR-Manager
Svensk Autorekrytering AB / Ekonomichefsjobb / Helsingborg
2025-10-10
Dina arbetsuppgifter
Vill du ha en självständig och viktig roll i ett internationellt företag där du får arbeta nära verksamheten och göra verklig skillnad?
TIP Group söker nu en engagerad och praktiskt lagd HR-Manager för Sverige. Det här är en roll för dig som trivs med att ha helhetsansvar, arbeta nära chefer och medarbetare - och som gillar att få saker att hända.
TIP Group är en av Europas ledande aktörer inom leasing, underhåll och service. Med över 50 års erfarenhet och verksamhet i 17 länder erbjuder vi våra kunder flexibla och hållbara lösningar för att hålla transportflödena i rörelse.
Som HR-Manager i Sverige har du det fulla operativa HR-ansvaret. Du är ensam HR-representant i landet och fungerar som ett nära stöd till våra svenska chefer i både vardagliga och mer komplexa HR-frågor. Rollen kräver en hands-on inställning och en hög grad av självständighet.
Den svenska organisationen består av cirka 100 medarbetare, varav över hälften är mekaniker som arbetar på våra olika verkstäder runt om i landet. Det är därför viktigt att du har en naturlig närvaro på våra lokationer och trivs med att vara ute i verksamheten för att bygga relationer och förstå vardagen för både chefer och medarbetare
Du rapporterar till HR Director, Nordic, som är baserad i Taastrup, Danmark. Där sitter även HR-ansvarig för Danmark & Norge samt Payroll Specialist, Nordic - ett team du kommer ha ett nära samarbete med.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Stöd till chefer i personalfrågor och arbetsrätt
• Fackliga förhandlingar och samverkan
• Rekrytering och onboarding
• Utveckling och implementering av HR-processer och rutiner
• HR-stöd vid förändrings- och integrationsprocesser
Din Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av brett HR-arbete, gärna från en internationell miljö. Du är trygg i arbetsrätt, van vid att arbeta självständigt och har ett stort engagemang för att stötta chefer och skapa struktur i vardagen.
Du är en doer som trivs med att kavla upp ärmarna och få saker att hända - samtidigt som du har förmågan att tänka strategiskt och bidra till långsiktig utveckling.
Vi ser att du har:
• Gedigen erfarenhet av operativt HR-arbete
• God kunskap om svensk arbetsrätt och facklig samverkan
• Erfarenhet av rekrytering och chefsstöd
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Stark kommunikativ förmåga och lätt för att bygga relationer
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Vana att arbeta i HR-system som exempelvis Workday och Team Tailor
Kontaktuppgifter
Placering
Tjänsten är placerad på det svenska huvudkontoret i Helsingborg. Regelbundna resor till svenska avdelningar samt till det nordiska HR-teamet i Taastrup, Danmark ingår i rollen.
Rekryteringsprocessen hanteras av Autorekrytering. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Ulrika.thorstrand@autorekrytering.se
Intervjuer sker löpande. Skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10393". Omfattning
