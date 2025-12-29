HR-generalist / HR-ansvarig
Hirely AB / Administratörsjobb / Götene Visa alla administratörsjobb i Götene
2025-12-29
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Götene
, Lidköping
, Skövde
, Mariestad
, Haninge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och driven HR-generalist som vill arbeta heltid på plats i Götene. Detta är en bred och ansvarsfull roll för dig som trivs med att arbeta både operativt och strategiskt inom HR.
Om rollen
Som HR hos oss får du en central roll i organisationen. Du kommer arbeta nära ledning och chefer och ansvara för hela HR-processen - från rekrytering till arbetsrättsliga frågor och personalutveckling.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Rekrytering och onboarding av nya medarbetare
Stöd till chefer i HR- och personalfrågor
Arbetsrätt, kollektivavtal och HR-administration
Utveckling av HR-processer, rutiner och policys
Medarbetarfrågor, arbetsmiljö och trivsel
Löneprocesser och kontakt med externa parter vid behov
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom HR/personalvetenskap eller motsvarande erfarenhet
Har några års erfarenhet av brett HR-arbete
Är trygg i arbetsrätt och personalfrågor
Är självgående, strukturerad och kommunikativ
Trivs med att arbeta på plats och nära verksamheten
Vi erbjuder
En heltidstjänst med stor möjlighet att påverka
En stabil arbetsgivare med långsiktiga ambitioner
Nära samarbete med ledning och verksamhet
Arbetsplats i Götene
Placering
Götene (arbete på plats)
Start - Fabruari 2026Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB Jobbnummer
9665003