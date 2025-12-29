HR-generalist / HR-ansvarig

Vi söker nu en engagerad och driven HR-generalist som vill arbeta heltid på plats i Götene. Detta är en bred och ansvarsfull roll för dig som trivs med att arbeta både operativt och strategiskt inom HR.

Om rollen

Som HR hos oss får du en central roll i organisationen. Du kommer arbeta nära ledning och chefer och ansvara för hela HR-processen - från rekrytering till arbetsrättsliga frågor och personalutveckling.

2025-12-29

Dina arbetsuppgifter
Rekrytering och onboarding av nya medarbetare

Stöd till chefer i HR- och personalfrågor

Arbetsrätt, kollektivavtal och HR-administration

Utveckling av HR-processer, rutiner och policys

Medarbetarfrågor, arbetsmiljö och trivsel

Löneprocesser och kontakt med externa parter vid behov

Vi söker dig som

Har relevant utbildning inom HR/personalvetenskap eller motsvarande erfarenhet

Har några års erfarenhet av brett HR-arbete

Är trygg i arbetsrätt och personalfrågor

Är självgående, strukturerad och kommunikativ

Trivs med att arbeta på plats och nära verksamheten

Vi erbjuder

En heltidstjänst med stor möjlighet att påverka

En stabil arbetsgivare med långsiktiga ambitioner

Nära samarbete med ledning och verksamhet

Arbetsplats i Götene

Placering

Götene (arbete på plats)

Start - Fabruari 2026

Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB

Jobbnummer
9665003

