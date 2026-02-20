HR-generalist
2026-02-20
Företagspresentation Vill du arbeta brett inom HR i ett mindre, prestigelöst bolag där det är nära till beslut och där man gillar att ha kul tillsammans? Nu söker vi en energifylld och trygg HR-generalist för en hyrrekrytering!
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Det här är en bred och verksamhetsnära HR-roll. Du kommer arbeta tätt tillsammans med chefer och vara ett viktigt stöd i både operativa och mer strategiska HR-frågor. Exempel på arbetsuppgifter:
• Driva och ansvara för hela rekryteringsprocesser
• Stötta chefer i HR-relaterade frågor
• Ge stöd i förhandlingar
• Hantera lönerevisioner
• Hålla i och stötta vid medarbetarsamtal
• Arbeta med "mjuka frågor" och bidra till en sund och positiv arbetsmiljö
Din profil Vi tror att du har flera års erfarenhet inom HR, gärna från ett mindre bolag där du är van att arbeta brett och självständigt. Du är trygg i din kompetens, har distans till jobbet och trivs i en roll där du får kombinera struktur med mycket människokontakt. Vi ser att du:
• Har erfarenhet av HR-arbete
• Är lösningsfokuserad och har ett genuint intresse för människor
• Är energifylld, prestigelös och trygg i dig själv
• Trivs i ett mindre team där samarbete och arbetsglädje är viktigt
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Formell utbildning är inget krav - vi värdesätter erfarenhet och personliga egenskaper högre.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Alexandra Linderalexandra.linder@unikresurs.se
070 727 49 79
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
