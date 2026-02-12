HR-generalist
Är du vår nästa HR-generalist?
Vill du jobba brett med allt från employer branding till arbetsrätt i en miljö där människan är i
fokus? Markstridsskolan (MSS) söker nu en trygg och driven HR-generalist som vill bidra till
vår tillväxtresa.
MSS är i en expansiv fas och behovet av nya kompetenta kollegor är stort. Vi vet att en
framgångsrik rekrytering är avgörande för vår fortsatta tillväxt. Därför letar vi nu efter
dig som vill axla rollen som vår interna rekryteringsexpert, samtidigt som du
behåller en bredd i ditt HR-kunnande.
MSS roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att MSS
skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt.
MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av
utrustning. MSS utbildar morgondagens blivande chefer och tränar arméns förband.
HR-avdelningen är organiserad under MSS stab och består idag av fem personer. HR-
avdelningens uppgift är att stödja chefer och medarbetare inom personal- och
arbetsmiljöområdet. MSS är geografiskt placerad i Skövde samt Kvarn (Borensberg).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Som HR-generalist hos oss kommer du att ansvara för ett eller flera fokusområden
men också arbeta med andra delar av HR-området. Ditt ansvars- och fokusområde är
rekrytering
• Du kommer att arbeta nära våra chefer med rekrytering för att förstå deras behov och
agera som deras strategiska partner i rekryteringsfrågor samt driva och utveckla hela
rekryteringsprocessen
• Aktivt arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke i olika kanaler för att säkerställa att vi
syns där våra framtida kollegor finns
• Säkerställa en smidig och engagerande introduktion för alla nyanställda
• Arbeta konsultativt med övriga HR-frågor till våra chefer
MSS växer och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid till en mer allmän
Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
• Högskola- eller universitetsexamen inom personal/HR området eller annan
eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av HR-arbete inom tjänstens område
• Har en god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift
• B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Som person inger du förtroende och är intresserad av att arbeta som en del av ett team. Du
kommer att arbeta mycket under eget ansvar, vilket kräver en stark drivkraft och förmågan
att arbeta resultatinriktat. Du har en god kommunikationsförmåga och har lätt för att se
helheten och förstå vad som behöver göras. I rollen är det också viktigt att du har god
prioriteringsförmåga och kan hantera flera ärenden samtidigt. Stor vikt kommer att läggas vid
personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare anställning inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete inom myndighet
• Grundläggande kunskaper i Reach-Mee
• Militär grundutbildning, exempelvis GSU, GMU, VPL eller motsvarande
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Befattningsnivå: Civil
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Tjänsteresor med övernattning förkommer
Alla befattningar i Försvarsmakten innebär krigsplacering
Upplysningar om befattningen
HR-chef Patrik Ståhl 070-281 70 11
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Victoria Jungert 070-265 54 69
Fackliga företrädare:
Nås via växeln 010-82 65 00
Officersförbundet Freddy Wozny
Försvarsförbundet Britt Dahlman
Seko Försvar Crister FlorinSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-26. Din ansökan ska innehålla CV samt
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Detta är ett heltidsjobb.
