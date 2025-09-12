HR-generalist
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander och har en omsättning om ca 460 mkr.
Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Vi forskar och undervisar om allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Läs mer på https://www.uu.se/institution/fysik-och-astronomi/
Institutionens administrativa stödfunktion består idag av 25 medarbetare, varav 4 är verksamma inom HR-funktionen. Inom HR-funktionen arbetar vi nära varandra, kan hoppa in för varandra vid arbetstoppar och som ny medarbetare jobbar du parallellt med övriga kollegor och kan nyttja deras erfarenhet. Som HR-generalist vid institutionen för fysik och astronomi är du en del av universitetets HR-funktion och samarbetar med HR-avdelningen vid universitetsförvaltningen. Det pågår olika utvecklingsprojekt inom HR-funktionen där du har möjlighet att delta. Du får även ta del av ett brett utbud av kompetensutveckling i HR-avdelningens regi.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet på https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter
En viktig del av arbetet som HR-generalist är att kontinuerligt ge konsultativt och serviceinriktat stöd till både institutionsledning, avdelningsansvariga och anställda i frågor som rör hela HR-området. Du handlägger, utreder och driver ärenden inom HR-området på egen hand och tillsammans med kollegorna i HR-gruppen. Detta innebär bl.a. att följa upp anställningar, arbeta med rekrytering samt bevaka att arbetsrättsliga lagar och avtal följs. Även bevakning och tillämpning av regelverket som rör anställningsvillkor inom det statliga området samt kontakter med andra relevanta myndigheter ingår i arbetsuppgifterna. Som HR-generalist förväntas du bidra till utveckling av nya arbetsrutiner och god arbetsmiljö, både inom den egna arbetsgruppen och på institutionen i stort. Även allmänna administrativa sysslor är en del av arbetsuppgifterna.
Tjänsten innebär ett nära samarbete med institutionens avdelningschefer, medarbetare och övriga kollegor inom den administrativa stödgruppen, samtidigt som du förväntas driva ärenden på egen hand. Arbetsuppgifterna kräver ett utåtriktat och proaktivt förhållningssätt och förmåga att kunna kommunicera väl på både svenska och engelska då många av de anställda är icke-svensktalande.
HR-funktionen ingår i institutionens stödverksamhet vilken ger service och support till kärnverksamheten inom områdena ekonomi, HR, IT, kommunikation, och utbildningsadministration.
Kvalifikationskrav
Universitets- eller högskoleutbildning inom HR-området samt flerårig erfarenhet av HR-arbete. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket i både tal och skrift; mycket goda kunskaper i Officepaketet. Vi söker en person som är både noggrann och serviceinriktad, men som samtidigt har en god samarbetsförmåga, gott omdöme och stor lyhördhet i arbetet. Det är också viktigt att du har initiativkraft och kan driva frågor på egen hand, samt att du kan arbeta strukturerat och problemlösande i flera parallellt pågående processer.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med HR-frågor inom högskolesektorn eller annan statlig myndighet. Det är även meriterande om du har kunskaper i våra administrativa system - löne-/PA-systemet Primula, rekryteringsverktyget Varbi, rehabiliteringsverktyget Adato. Erfarenhet av att arbeta med URA-avtal (utlandsstationering) är också meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde 2025-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Vi kommer läsa ansökningarna löpande och intervjuarbetet kan komma att påbörjas redan innan ansökningstidens utgång.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Carolina Wallström-Pan, carolina.wallstrom-pan@physics.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 19 september 2025, UFV-PA 2025/2741
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
