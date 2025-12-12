HR-generalist
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander och har en omsättning om ca 460 mkr.
Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Vi forskar och undervisar om allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Läs mer på https://www.uu.se/institution/fysik-och-astronomi
Arbetsuppgifter
Verksamhetsnära HR ingår i institutionens stödverksamhet vilken ger service och stöd till kärnverksamheten inom områdena ekonomi, HR, kommunikation och utbildningsadministration. Stödverksamheten består idag av 25 medarbetare, varav 3 är verksamma inom HR-funktionen.
En viktig del av arbetet som HR-generalist är att kontinuerligt ge konsultativt och serviceinriktat stöd till institutionsledning, avdelningsansvariga och anställda i frågor som rör hela HR-området. Du handlägger, utreder och driver ärenden självständigt och tillsammans med kollegorna i HR-gruppen. Tjänsten innebär ett nära samarbete med institutionens avdelningschefer, medarbetare och övriga kollegor inom den administrativa stödgruppen.
Rollen innebär bl.a. att följa upp anställningar, arbeta med rekrytering samt bevaka att arbetsrättsliga lagar och avtal följs. Det ingår också att följa och tillämpa regelverket för anställningsvillkor inom det statliga området samt att ha kontakt med andra relevanta myndigheter. I rollen ingår även att ge råd och bistå i rekryterings- och bemanningsfrågor, hantera anställningar och avslut av anställningar, samt bevaka ledigheter och sjukfrånvaro. Du bistår i rehabiliteringsärenden och konflikthantering, samt ger stöd vid olämpligt beteende eller arbetsplatsrelaterade konflikter. Dessutom ingår rådgivning och stöd vid utredning av tillbud och arbetsskador, liksom vid arbetsbristärenden och i samband med information och förhandling med arbetstagarorganisationer. I rollen ingår även att hantera utlandsstationering.
HR-administrativa uppgifter, såsom att administrera och bereda timersättningar och engångsersättningar, hantera anställningar och avslut av anställningar, till exempel besked/varsel, samt att utfärda intyg, är också en del av arbetet. Övriga administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma.
Som HR-generalist bidrar du till utveckling av nya arbetsrutiner och en god arbetsmiljö, både inom den egna arbetsgruppen och på institutionen i stort. Många av de anställda är icke-svensktalande, och kommunikation sker både på svenska och engelska.
Kvalifikationskrav
Personalvetare med högskoleexamen eller motsvarande och dokumenterad erfarenhet av brett HR-arbete. Erfarenhet av avtalstolkning, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga på svenska och engelska både muntligt och skriftligt, samt mycket goda kunskaper i Officepaketet.
Vi söker dig med personlig mognad, som är både noggrann och serviceinriktad, men som samtidigt har en god samarbetsförmåga, gott omdöme och stor lyhördhet i arbetet. Det är också viktigt att du har initiativkraft och kan driva frågor på egen hand, samt att du kan arbeta strukturerat och problemlösande i flera parallellt pågående processer.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom högskolesektorn eller annan offentlig verksamhet eller myndighet. Det är även meriterande om du har kunskaper i våra administrativa system Primula, Varbi, Adato m.m. Erfarenhet av att arbeta med URA-avtal (utlandsstationering) är också meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Vi kommer att läsa ansökningarna löpande och intervjuarbetet kan komma att påbörjas redan innan ansökningstidens utgång.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Carolina Wallström-Pan, carolina.wallstrom-pan@physics.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2026, UFV-PA 2025/3893.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
