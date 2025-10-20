HR-direktör
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården är en starkt växande myndighet och har idag cirka 20 000 medarbetare, varav ca 1000 är chefer. Det är en verksamhet som fortgår dygnet runt och bedrivs över hela landet. Under 2025 är vår budget ca 20 miljarder kronor. De närmaste tio åren står vi inför en betydande kapacitetsökning som kommer kräva ny- och ombyggnation för att skapa flera platser samt ett aktivt arbete med att säkra kompetensförsörjningen. Vi söker nu en utvecklingsinriktad och erfaren HR-direktör till huvudkontoret i Norrköping. Totalt arbetar ca 400 medarbetare inom HR-avdelningen, fördelade vid fyra enheter, vilka leds av enhetschefer:
• Enheten för planering och arbetsgivarutveckling
• Enheten för verksamhetsnära HR
• Utbildningsenheten
• Enheten för ledarskap och medarbetarskap
HR-avdelningens medarbetare finns både vid huvudkontoret samt i verksamheten nationellt. Vid de sex regionala kontoren finns HR representerade i form av verksamhetsnära HR-stöd, rekrytering samt utbildningscenter.
Som HR-direktör förväntas du driva, vidareutveckla, samordna och följa upp myndighetens arbete inom hela HR-området. HR-avdelningen har i uppgift att svara för myndighetens arbetsgivarpolitik och kompetensförsörjning samt att lämna stöd i dessa frågor till alla nivåer i myndigheten. Det innebär att du tillsammans med din ledningsgrupp långsiktigt formulerar och driver utvecklingen av dessa frågor för att säkerställa att myndigheten är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare och chefer.
Du ansvarar för att driva det myndighetsgemensamma arbetet med ledarskap, medarbetarskap, systematisk kompetens- och chefsförsörjning, arbetsmiljö och organisationskultur samt att stödja chefer i dessa sakfrågor. Du driver och utvecklar ett värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna och skyddsorganisationen. HR-avdelningen är inne i ett spännande utvecklingsskede där vi bygger upp förmågor att möta både verksamhetens behov av HR-stöd, strategiska processer som ska säkra framtida kompetensförsörjning samt metoder och verktyg för att utveckla ett aktivt och tillitsfullt medarbetarskap och ledarskap. Det finns en stor vilja och kompetens inom avdelningen att driva HR-frågorna framåt för att bli mera proaktiva och effektiva. HR:s utvecklingsarbete och nära samarbete med verksamheten är en framgångsfaktor för Kriminalvården. Som HR-direktör företräder du HR-avdelningen internt och externt och du ingår i myndighetens nationella ledningsgrupp vilken leds av generaldirektören. Kvalifikationer
Vem är du?
Du har flerårig väl vitsordad chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar från en större organisation, gärna offentlig verksamhet. Inom HR-området har du arbetat med att framgångsrikt driva strategiska utvecklingsfrågor och leda långsiktigt förändringsarbete med uppnådda effekter. Vidare har du gedigen erfarenhet av arbetsgivarpolitik, arbetsrätt och facklig samverkan och förhandling. Du har utvecklat och skapat samverkan och samarbeten både internt och externt för att nå verksamhetens mål. Med erfarenhet av arbete i ledningsgrupp på flera nivåer har du erfarenhet av att leda andra chefer. Du har ansvarat för strategiskt ledningsgruppsarbete med ett helhetsperspektiv på verksamhetens utveckling där HR-frågorna ingår integrerat.
Vi ser att du har flerårig akademisk utbildning/högskoleexamen, gärna inom HR, juridik eller annat område tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har dokumenterad ledarskapsutbildning. Du har kunskap om den politiska beslutsprocessen samt gärna god vana av att representera en personalintensiv verksamhet som är av stort politiskt samt medialt intresse. Även erfarenhet av digitalisering inom HR-området är meriterande. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du kommunikativ och har en mycket god förmåga att på ett positivt sätt skapa en proaktiv dialog med chefer och medarbetare och andra samverkansparter. Du har förmåga att skapa framdrift i de frågor du driver och ansvarar för. Du har en personlig mognad, är lugn och professionell även i krävande situationer. Du har förmåga att tänka strategiskt, tillföra nya perspektiv och sammanhang, identifiera problem och utvecklingsområden.
Utöver detta är det viktigt att du som beslutsfattare fattar väl underbyggda beslut enligt gällande regelverk. Du tar ansvar för fattade beslut genom att du är tydlig, motiverar, genomför, följer upp och vid behov reviderar. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och är en förebild för dina medarbetare och bidrar till en god arbetsmiljö. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans möjligheter och förmåga till utveckling. Ett nyckelord är integritet inom din egen grupp och inom andra grupper du agerar i. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering samarbetar Kriminalvården med SOURCE.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering: Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
