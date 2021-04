HR-Chef Stora Enso AB - Stora Enso AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Stora Enso AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm2021-04-12Vill du ansvara för att driva och forma HR-arbetet i Stora Enso AB?Stora Enso AB är moderbolag för Stora Enso i Sverige och merparten av de anställda är tjänstemän. I rollen som HR-chef för Stora Enso AB rapporterar du till HR Director för Stora Enso Sverige och har personalansvar för två personer. Du ingår också i Stora Ensos svenska HR-chefsnätverksgrupp som finns för utvecklings- och samverkansfrågor. Placering i Stockholm eller FalunVad erbjuder vi dig?Vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Vi erbjuder en möjlighet att vara med och skapa en hållbar framtid.Som HR-chef för Stora Enso AB är du ansvarig för att driva och koordinera den övergripande HR- agendan för bolaget. Utifrån verksamhetens behov bidrar du i det långsiktiga HR-arbetet där arbetsrätt, lönebildning och arbetsmiljöfrågor är i fokus. I rollen stöttar du såväl chefer inom Stora Enso Sverige och andra länder som har medarbetare anställda i bolaget, som HRBP i globala roller som ej har kunskap om de legala svenska HR-frågorna. Arbetet innehåller såväl strategiskt som operativt arbete och det är viktigt att du kan och vill göra bådadera.Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifterKontakter med fackliga parter, leda och genomföra förhandlingarProjektledning vid organisationsförändringar och förändringsprocesser, fokus arbetsrättHantera personärendenOnboardningprocessenLönestruktur, lönerevision och lönekartläggningRamverk för villkor och förmånerStöd till chefer och HRBP i globala rollerArbetsmiljöarbete och rehabilitering i samarbete med vår partner för företagshälsovårdArbete med att förbättra och effektivisera processer och arbetssättVem är du?Vi ser att du har en akademisk examen, gärna inom personal och arbetsvetenskap/ beteendevetare eller liknande. Vidare har du minst 7 års erfarenhet av brett HR-arbete, gärna med en bakgrund från en liknande roll. Du har verkat i en agil kontext och har erfarenhet av att driva förändring samt leda och koordinera mer omfattande HR- aktiviteter eller projekt med många kontaktytor.Du har goda kunskaper i arbetsrätt och uttrycker dig mycket väl i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbeta i större bolag, gärna inom industrin.För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara lösnings- och kundorienterad och ha förmåga att hantera ärenden med integritet och gott omdömme. Viktigt är att du har förmåga att skapa förtroende genom ansvarstagande och tydlighet samt har mod att våga utmana. Du har intresse för och trivs med att skapa långsiktiga relationer med många interna kontaktytor.Andra viktiga förmågor är att vara självgående med egen drivkraft så att du kan få saker att hända och föra projekt i mål. Du är strukturerad och systematisk, har en analytisk förmåga och kan se orsak och samband i ett helhetsperspektiv.För att fortsätta att driva en stark kultur och implementera vår globala agenda kring förnybara material letar vi hos varje individ efter ett antal beteenden som baseras på våra ledarskapsteman:Kundbehov; Håller sig väl uppdaterad gällande de marknadsfaktorer som påverkar vårt företag och förbättrar nuvarande eller uppfinner nya produkter och lösningar, genom att alltid ha kunders och konsumenters perspektiv i åtanke.Affärsförmåga; Visar tydlig förståelse för finans- och produktivitetsmått som driver affärsvärde i vår verksamhet som helhet. Har förmågan att ta snabba beslut baserat på ofullständig information och tar ansvar för sina beslut.Do what's right; Tar ansvar för att Stora Enso är ett globalt företag som är etiskt, säkert och fritt från trakasserier och diskriminering. Agerar som ett föredöme för Stora Ensos värderingar och uppförandekod - i både svåra och goda tider.Inspirera & Motivera; Inspirerar teammedlemmar att tro på vägen framåt och uppmuntrar en arbetsmiljö där vi samarbetar och kommunicerar. Försöker aktivt förstå hur andra motiveras i syfte att få dem att växa och prestera.Personalledning; Bygger team bestående av talangfulla individer med tydliga roller och ansvar, samtidigt som man kontinuerligt främjar en lärande kultur. Sätter utmanande mål och ger både team och individer möjligheten att utvecklas och påverka verksamheten.Övrig informationVälkommen med din ansökan via Stora Ensos online-system, https://www.storaenso.com/en/careers! Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök så snart som möjligt, dock senast den 4 Maj 2021. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna tjänst. Vi accepterar endast ansökningar som lämnats in via vårt rekryteringssystem.Frågor om tjänsten besvaras av Magdalena Hallberg, HR Director Stora Enso Sverige; magdalena.hallberg@storaenso.com För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Katarina Rydell, katarina.rydell.ext@storaenso.com Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.Baserat på geografiskt läge och nivå för positionen kan den normala rekryteringsprocessen dessutom innebära videointervju, lämplighetstester och övriga åtgärder inför anställning, såsom bakgrundskontroller, referenser, hälsokontroll och drogtest, som en del av slutskedet i processen.Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R).2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-04Stora Enso AB5685394