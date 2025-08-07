HR-chef
2025-08-07
Vad betyder ditt jobb för dig? Vad betyder ditt jobb för andra? Att försvara vår demokrati, vårt folk och vår livsstil är vad en anställning i Försvarsmakten ytterst handlar om. På P 7 arbetar både militär och civil personal med detta genom att producera och vidmakthålla krigsförband för Armén samt genom att sätta upp och bemanna LNLV - en bataljon till Natos multinationella brigad i Lettland.
Vi söker nu en rutinerad HR-chef med god förståelse för militär verksamhet. HR-chefen är en del av regementsstaben som stödjer regementschefen i dennes ledning och som skapar förutsättningar för enheter, sektioner och personal att lösa sina uppgifter.
Om enheten
HR-funktionen består av ett femtontal militära och civila medarbetare i roller som HR-generalister, HR-specialister, arbetsmiljösamordnare, rekryteringskoordinatorer samt informatörer. Dessa är organiserade i en HR-sektion och en Personalförsörjningssektion.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
HR-chefen ansvarar för och leder P 7s personaltjänst för samtliga personalkategorier. Man stödjer Chefen P 7 och sektionschefer i deras arbetsgivaransvar, med personalförsörjning, med karriär- och successionsplanering, men också i att skapa önskade resultat. HR-chefen ansvarar även för lönebildning, förhandling, samverkan, avtal och policys rörande personaltjänst. Som HR-chef ansvarar du för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom en kultur och förbandsanda som både attraherar och behåller kompetenta officerare och civila medarbetare.
Kvalifikationer
• Genomförd relevant universitets-/högskoleutbildning eller utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
• Minst 5 års erfarenhet som HR-chef med personalansvar eller erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• God kunskap i Officepaketet
• Körkort lägst klass B (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi vill att du som söker är allmänt omvärldsintresserad och driver på med en ambition och passion som smittar av sig i och utanför organisationen. Du skapar dragningskraft åt P 7 och de projekt du initierar. Du leder. Du har hög integritet och är beredd att leda en bred verksamhet i en komplex och snabb utvecklingstakt. Du är trygg i chefsrollen, har ett coachande förhållningssätt och är en förebild för medarbetare och chefer. För att lyckas agerar du på eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Personlighetstester kan förekomma som del av urvalet.
MERITERANDE
• Godkänd militär grundutbildning
• Tidigare anställning i Försvarsmakten
• Tidigare anställning i statlig myndighet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid, periodplanerad arbetstid enligt FM villkorsavtal.
Arbetsort: Revingehed, tjänsteresor in- och utrikes förekommer.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Kontakta Jonas Ivarsson eller Anna Hansén, tel. 010-826 80 00.
Fackliga företrädare
OF: of-p7@mil.se
OFR/S: senadin.sela@mil.se
SACO: saco-revinge-p7@mil.se
SEKO: seko-p7@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar eftersom regementet främst använder sig av pansarfordon. Vi genomför en militär grundutbildning för värnpliktiga i markstrid, mekaniserad och motoriserad strid med stöd av våra huvudfordon som är: stridsvagn 122, stridsfordon 9040C och pansarterrängbil 360.
P 7 har heltid- och deltidsanställd personal som tjänstgör i sina olika befattningar nationellt och internationellt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
