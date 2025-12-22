HR-Centrum söker signalskyddschef
Försvarsmakten / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
På Försvarsmakten har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierade och spännande projekt, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och inte minst värdesätter vi work-life balance. Vi söker nu en signalskyddschef som vill vara med och utveckla säkerhetstjänsten vid förbandet.
Säkerhetsavdelningen vid HR Centrum
Funktionen för säkerhet är organisatoriskt underställd stabschefen och består av en säkerhetschef, en IT-säkerhetschef, en signalskyddschef och en säkerhetshandläggare. Funktionen leder förbandets interna säkerhetstjänst och hanterar bl.a. personalsäkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, fysisk säkerhet och signalskydd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som signalskyddschef är du direkt underställd säkerhetschefen. Din huvudsakliga uppgift är att sammanhålla och ansvara för signalskyddstjänsten vid Försvarsmaktens HR Centrum. Detta innebär att du stödjer förbandets säkerhetschef avseende styrning, samordning och uppföljning av signalskyddstjänsten. Du arbetar med delar inom hela säkerhetsområdet, med fokus på förbandets styrande dokumentation inom samt implementering av denna i förbandets metoder och processer.
I arbetsuppgifterna ingår även att genomföra utbildningar och säkerhetsskyddsanalyser, bereda underlag för högre chef, internkontroll, inventering, säkerhetsrapportering, deltagande i projekt mm. Vidare är du huvudansvarig för aktiva kort och nycklar. Befattningen innebär ett nära samarbete med samtliga funktioner på avdelningen, samt med förbandets övriga stab och enheter.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av arbete med signalskydd och utbildad systemoperatör på minst ett system.
• Tidigare erfarenhet av arbete i myndighet eller annan offentlig förvaltning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och resultatorienterad. Du har en god förmåga att kommunicera och motivera fattade beslut och åtgärder. Som anställd i en verksamhet med ständiga förändringar behöver du vara driven och snabbt kunna växla fokus mellan olika arbetsuppgifter och uppdrag. Som person är du analytisk och har förmåga att överblicka helheter utan att frånse konsekvenser på detaljnivå. Du ser vikten av att skapa och bibehålla goda relationer och har en god förmåga att arbeta självständigt. Vidare är du en god pedagog som tycker om att utbilda andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildad signalskyddschef och kortadministratör i FM.
• Genomförd och godkänd Kurs handläggare i säkerhetstjänst eller likvärdigt som arbetsgivaren bedömer lämpligt.
• Genomförd och godkänd, alternativt pågående, Säkerhetsofficierskurs eller likvärdigt som arbetsgivaren bedömer lämpligt.
• Tidigare tjänstgöring vid militär stab
• Tidigare erfarenhet av kontrollverksamhet vad avser säkerhetsskyddstjänst.
• Vana att genomföra utbildningar och workshops inom säkerhetsområdet.
• Goda tekniska kunskaper om signalskyddssystem.
• Körkort lägst klass B.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Befattningsnivå: Civil
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Upplysningar om befattningen
Johan Larsson, nås via växel: 08-788 75 00
Fackliga företrädare
SACO: Anders Kejnell
SEKO: Åsa Karlsson
OFR/O: Arne Andersson
Försvarsförbundet, OFR/S: Kjell Tetzlaff
Samtliga nås via växel: 08-788 75 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09. Din ansökan ska innehålla CV, svar på urvalsfrågor samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc
Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9660837