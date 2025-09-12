HR-amanuens
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.
Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis https://www.uu.se/institution/informationsteknologi?lang=sv.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som HR-amanuens kommer du att stötta HR-funktionens medarbetare med personalrelaterade ärenden, såsom att assistera vid anställnings- och rekryteringsärenden. Främst kommer du att hantera ärenden rörande våra amanuensanställningar. Du kommer att få en god inblick i hur personalarbetet bedrivs vid en statlig arbetsplats och arbetsuppgifterna kan komma att breddas. Även andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.
Behörighetskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå, enligt HF 5 kap § 12.
Kvalifikationskrav
- Avklarade kurser med inriktning mot personal och arbetsliv motsvarande 60 HP
- Mycket god förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
- Goda kunskaper i MS office
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Arbetet som amanuens innebär många sociala kontakter, varför det är viktigt att ha en mycket väl utvecklad servicekänsla samt förmåga att kommunicera på ett lyhört sätt. Då du kommer att handha personalärenden är det viktigt att du har hög integritet och stor ansvarskänsla. Vi söker någon som är noggrann, har god samarbetsförmåga, är strukturerad och som på ett prestigelöst sätt kan axla en stöttande roll inom HR.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Väl vitsordad och aktuell arbetslivserfarenhet, gärna inom HR-området
Instruktioner för ansökan
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen. Ansökan bör även innehålla CV, registreringsintyg som visar att du är antagen till utbildning på högskola/universitet under terminen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser etc.).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 50 %. Tillträde 2025-11-15 eller enligt överenskommelse. Anställning till och med 2026-04-30. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Jakob Piehl, administrativ chef, 018-471 6861, mailto:jakob.piehl@it.uu.se
eller Gunilla Berger, HR-samordnare, 018-471 2987, mailto:gunilla.berger@it.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2025, UFV-PA 2025/2760
