HR-administratör sökes!
2025-08-15
Är du en noggrann och serviceinriktad person som trivs med att hjälpa andra? Lockas du av att arbeta i en roll där ditt arbete gör skillnad för medarbetare varje dag? Vill du dessutom vara en del av ett positivt och samarbetsvilligt team? Då kan det här vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Vi på Perido söker en HR-administratör till vår kund, ett stort och välkänt företag inom fordonsindustrin. Här blir du en del av ett team som hanterar all administration kopplad till företagets medarbetare. De validerar, analyserar, registrerar och säkerställer information så att rätt lön betalas ut i tid. Kontoret är beläget i GöteborgArbetsuppgifter
Leverera HR-support och administration inom flera HR-områden, exempelvis:
Anställningsärenden (anställning och avslut, arbetsrättsliga frågor, förlängningar av kontrakt, avslut av anställningar, traineeprogram, utlandstjänster, pensionsprocesser m.m.) samt Personaladministration (uppdatering av personalregister, pensions- och försäkringsdokumentation, hantering av frånvaro, sjukfrånvaro, tjänstledighet, omplaceringar och löneutveckling).
Säkerställa att information är korrekt och uppdaterad i personalsystem
Bidra till ett gott samarbete inom teamet och stötta kollegor vid behov
Dina egenskaper
Vi söker dig som är mer än bara noggrann - du är en lagspelare som sprider energi omkring dig. Du är positiv, engagerad och har en naturlig förmåga att hitta lösningar på problem. Du trivs i samarbete med andra, men kan också arbeta självständigt när det behövs. Med din strukturerade arbetsstil och din känsla för detaljer bidrar du till att arbetet flyter på smidigt och att medarbetarna får den service de behöver.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan - varmt välkommen att skicka in den redan idag!
Kvalifikationer:
Erfarenhet av HR-administration
God systemvana och gärna erfarenhet av personalsystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom HR-frågor, gärna från större organisation
Kunskap inom arbetsrättsliga processer
Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2025-12-31. Start 2025-08-18.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35370 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/ Jobbnummer
9461205