HR-administratör | Cibes Lift Group | Gävle

2026-03-12
Som HR-administratör kommer du att hantera kontering och upplägg av nya anställda, administrera medarbetarundersökningar, stödja sustainability-rapportering för HR samt samarbeta med olika chefer och medarbetare både nationellt och internationellt inom Cibes Lift Group's organisation.
Som HR-administratör kommer du att hantera kontering och upplägg av nya anställda, administrera medarbetarundersökningar, stödja sustainability-rapportering för HR samt samarbeta med olika chefer och medarbetare både nationellt och internationellt inom Cibes Lift Group's organisation.
Rollen önskas tillsättas omgående och pågår till och med 15/9-26. Du blir anställd som bemanningskonsult hos Lernia och uthyrd till Cibes.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med M365, är allmänt IT-kunnig och älskar administration. Du behöver ha en god systemvana för att kunna hantera kontering, upplägg av nya anställda och administrera medarbetarundersökningar. Du har goda kunskaper i engelska och är van vid att arbeta mot deadlines.
Meriterande
Det är meriterande om du har förståelse för löneadministration och kan bidra med bred yrkeskunskap inom administration. Kunskaper inom hållbarhetsrapportering för HR är mycket meriterande. Yrkesutbildning inom lön eller relevant arbetslivserfarenhet värderas högt. Systemvana från Kontek, Monitor, Business Central (kontering) och Viva Glint (medarbetarundersökningar) är fördelaktigt. En positiv och proaktiv personlighet, god kommunikativ förmåga samt en vana att hålla struktur i ett dynamiskt arbetsklimat är också önskvärt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Otto Johansson via e-post: bemanning.gavle@lernia.se
