HR-administratör
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Om avdelningen/gruppen
Vi söker nu en HR-administratör till Personalavdelningen vid KTH.
Rollen som HR-administratör är placerad i ett av våra skolteam som arbetar i nära samarbete med kärnverksamheten. Våra skolteam är sammansatta av olika HR-roller som har ett tätt samarbete för att ge bästa möjliga stöd till verksamheten och där våra HR-administratörer har en viktig roll. Som HR-administratör behöver du kunna självständigt driva ditt arbete framåt och samtidigt vara en aktiv del av ett HR-team som löpande arbetar med utveckling av rutiner och processer.
Du kommer arbeta i en övergripande administrativ roll som innehåller en bred variation av arbetsuppgifter inom HR-området. I dina huvudsakliga arbetsområden kommer du arbeta med personaladministration och fungera som administrativt stöd till kärnverksamheten och HR-teamet. Du kommer bland annat bereda underlag till interna beslut och i olika HR-processer. Du kommer att arbeta med administration kring anställnings- och stipendieärenden, från upprättande av kontrakt och uppföljning till avslut av uppdrag. Arbeta med SINK-ansökningar, arvoden för timanställda, systemstöd samt diarieföring. Arbetet innehåller även annat vanligt förekommande administrativt arbete så som framtagande av intyg, statistik, rapporter och dokumentation. Du kommer också att vara en del av introduktionen för nyanställda, där stöd kring migrationsfrågor ingår för våra inkommande utländska medarbetare.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildning från högskola eller universitet relaterad till HR-området och arbetsrätt eller motsvarande
Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift då det behövs i det dagliga arbetet
Erfarenhet av personaladministration inom universitetsvärlden
Meriterande
Aktuell och relevant erfarenhet av en administrativ roll inom HR
Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
Erfarenhet och intresse av att arbeta med systemstöd
God dator- och systemvana, främst i Officeprogrammen
Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med systemen W3D3, Varbi, Medvind samt Visma (HR8).
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
org.nr 202100-3054
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Gruppchef
Elizabeth All eall@kth.se 7904411 Jobbnummer
9871417