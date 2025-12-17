HR-administratör
2025-12-17
Om jobbet
Nu utökar vi institutionens HR-funktion som idag består av två HR-partner och en HR-administratörer, som arbetar tätt tillsammans med att stötta verksamheten i HR frågor.
På institutionen arbetar du i en internationell miljö, där en stor del av våra medarbetare och besökare kommer från andra länder. Som HR-administratör kommer du ha en omväxlande roll, där du ger ett professionellt stöd i administrativa HR-processer till chefer och medarbetare. Du kommer arbeta med löpande HR-administration, framför allt kommer du arbete med rekryterings- och anställningsadministration.
Du kommer även att arbeta med mottagande av och stöd till internationellt rekryterade medarbetare samt utländska gästforskare och besökare. Arbetet innefattar att bistå med hjälp och stöd vid migrationsärenden och relaterade frågor. Vidare innebär rollen att introducera, informera och svara på frågor om svensk arbetsplatskultur.
Du förväntas bidra med att kvalitetssäkra och utveckla de administrativa processerna inom HR och internationalisering.
Denna anställning innebär stora kontaktytor, både inom och utanför universitetet. Engelska språket, i både tal och skrift, kommer att användas dagligen.
Om dig
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt samt att du självständigt kan planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du har förmågan att skapa kontakter och goda relationer i ditt arbete samt ett professionellt förhållningssätt och en utpräglad social kompetens. Du är stabil, lösningsfokuserad, har lätt för att ta till dig ny information och trivs i ett arbete med omväxlande uppgifter, där du har förmåga att kunna arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt.
Vi söker någon som har:
• gymnasieexamen
• erfarenhet av rekryterings- och anställningsadministration
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office (särskilt Excel, Word och Outlook)
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har:
• akademisk examen med inriktning HR
• erfarenhet av rekryterings- och anställningsadministration inom statlig sektor
• erfarenhet av arbete med mottagande av internationellt rekryterad personal
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983, men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/ida
Anställningen är placerad vid Avdelningen för verksamhetsstöd, som är en av institutionens sex avdelningar och består av ca 30 medarbetare. Avdelningen har i uppdrag att ge professionellt stöd till kärnverksamhet, ledning och medarbetare inom områdena ekonomi, HR, registratur, ledningsstöd, institutions-, grundutbildnings- och forskarutbildningsadministration, inköp och lokaler. Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/ida/vs
Om anställningen
Tillsvidareanställning. Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda här.
Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 13 januari 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
