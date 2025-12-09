HR-administratör
Du kommer att tillhöra HR-avdelningen och bli en viktig del av arbetet inför övergången till det nya systemet Workforce Manager. I samband med systembytet ansvarar du för att gå igenom och kvalitetssäkra informationen som överförts från det gamla systemet. Arbetet innebär att säkerställa att all personalrelaterad data är korrekt, identifiera avvikelser och vid behov genomföra nödvändiga korrigeringar. Din insats är central för att övergången ska bli så smidig och korrekt som möjligt.
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet och specialistkompetens inom SAP, Global View och eTime. Du har förmåga att identifiera och analysera systemrelaterade problem samt förstå orsakerna till avvikelser mellan olika system. Rollen kräver att du är noggrann, trivs med att arbeta metodiskt och har ett intresse för att gräva i detaljer och utreda fel på djupet.
Du behärskar både svenska och engelska flytande, i såväl tal som skrift.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
