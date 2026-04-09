HR- och löneassistent till Malmö
2026-04-09
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar löneadministration med HR-stöd och samtidigt få möjlighet att utvecklas vidare inom HR? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Om rollen
Vi söker nu en HR- och löneassistent till vår kund inom livsmedelsindustrin. Företaget är en del av en större internationell koncern med både produktion och kontor i Malmö och Stockholm.
Som HR- och löneassistent på Malmö-kontoret får du en central roll i verksamheten där du ansvarar för löneförberedande arbete samt stöttar medarbetare i frågor kopplade till anställning och kollektivavtal. Du blir en viktig kontaktpunkt för kollektivanställda och bidrar till att skapa struktur och trygghet i vardagen.
På kontoret i Malmö arbetar cirka 80 personer, varav 10 tjänstemän. Under högsäsongen (april-augusti) växer organisationen och antalet medarbetare i takt med ett ökat produktionsbehov. Du har nära samarbete med HR-chef och övriga plats, produktion- och teknikchef i Malmö samt en löneadministratör som är baserad i Stockholm.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med start omgående/maj 2026 och pågår till den 31 augusti 2026, med goda möjligheter till fortsatt anställning hos kund. Du utgår från kontoret strax utanför centrala Malmö, med möjlighet att arbeta på distans en dag i veckan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löneförberedande arbete inför lönekörningar
Arbete i Agda lönesystem
Schemahantering och uppbyggnad i agda
HR-administration
Hanterar företagets internkommunikation via digitala skärmar
Stöttar i rehabilitering och arbetsanpassning samt kontakt med företagshälsovård
Stötta medarbetare i frågor kopplade till kollektivavtal, lön och anställningsvillkor
Stötta vid säsongsrekrytering
Här finns möjlighet att växa i din roll. För dig som visar engagemang och tar egna initiativ finns utrymme att bredda ditt ansvar och utvecklas vidare inom HR.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Mer om dig
Vi söker en hands-on och operativ person som trivs i en roll med högt tempo och tydliga deadlines, där lönekörningen är central. Du är van vid att hantera frågor löpande och tar gärna rollen som "go-to"-person för både chefer och medarbetare. Som person är du öppen och kommunikativ, och känner dig bekväm i en industrimiljö där medarbetarna gärna kommer till dig för stöd och rådgivning i vardagen. Du arbetar nära ett mindre team och trivs med samarbete samtidigt som du tar initiativ till lösningar. Framåt ser du möjligheter att bidra till förbättringar och vill gärna utveckla rollen med mer proaktivt HR-arbete när utrymme finns.
Erfarenhet av löneadministration, gärna i Agda
Relevant utbildning inom lön
Flytande svenska och mycket goda kunskaper i engelska
Noggrann, strukturerad och serviceinriktad
Trivs i en roll med många kontaktytor
Intresse för HR-frågor och vilja att utvecklas inom området
Meriterande med erfarenhet av kollektivavtal Livsmedelsverket eller liknande
Mer om tjänsten
Detta är ett konsultuppdrag på heltid (40 h/vecka) med start i maj 2026 - augusti 2026 med goda möjligheter till övergång i anställning hos kund. Arbetstider är 8-17. Du har möjlighet att arbeta 1 dag/v på distans. Kontoret ligger strax utanför centrala Malmö och goda kommunikationsmöjligheter finns.
För dig som söker nytt jobb är The Place din trygga punkt. I just denna rekrytering sköter våra kompetenta rekryteringskonsulter processen, från intervju till anställningserbjudande. Sedan blir du anställd av kundföretaget. Vi är stolta över våra fina samarbeten med en stor mängd intressanta och spännande företag - och det innebär ju många karriärmöjligheter för dig!
