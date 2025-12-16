HR- handläggare
2025-12-16
Vi söker en kollega till gruppen för arbetsrätt, arbetsmiljö och KTH Equality Office vid KTH:s personalavdelning.
Gruppen består av 16 personer som tycker det är viktigt att arbeta prestigelöst och stöttande gentemot varandra!
Välkommen med din ansökan!
Rollen är bred och innefattar exempelvis handläggning, utredning och konsultationer inom personalfrågor, med arbetsuppgifter främst inom arbetsmiljö, men också arbetsrätt.
Bland de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår:
- Rådgivning inom arbetsmiljö och arbetsrätt, till chefer och HR
- Handläggning av ärenden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet så som riskbedömningar, arbetsskador, skyddsronder och utredningar av arbetsmiljön
- Ge utbildningar och hålla workshops
- Handläggning av komplexa personalärenden
- Möten och förhandlingar med arbetstagarorganisationer
- Myndighetens bredare arbete inom HR-relaterade frågor
- Löpande tillse att arbetssätt, rutiner och styrdokument inom området tas fram, förvaltas och utvecklas
- Både strategiskt och operativt arbete på organisations-, grupp- och individnivå
Om avdelningen/gruppen
Personalavdelningen ingår i KTH:s verksamhetsstöd och består av runt 100 medarbetare, varav 16 av oss arbetar i Gruppen för arbetsrätt, arbetsmiljö och Equality Office.
KTH:s personalavdelning har nyligen genomgått en omorganisation och arbetar nu med att utveckla processer och arbetssätt. Du kommer vara en del av detta utvecklingsarbete.KvalifikationerKvalifikationer
- Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot personal-, organisations- och arbetslivsfrågor eller motsvarande utbildning enligt arbetsgivarens bedömning, alternativt vad arbetsgivaren finner som motsvarande och relevant arbetslivserfarenhet
- Minst tre års aktuell erfarenhet av vad arbetsgivaren bedömer som relevant arbete i HR-funktion
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
- Erfarenhet av att löpande ha arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete som en del av din roll i en större HR organisationDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som HR-handläggare ser vi att du har en hög personlig mognad och förmåga att ta ansvar för ditt arbete på ett självständigt och professionellt sätt. Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Då rollen innebär många kontaktytor, är du skicklig på att skapa och underhålla goda relationer. Du har en stark integritet och kan hantera känsliga frågor med gott omdöme. Vidare är du flexibel i ditt arbetssätt och har lätt för att anpassa dig till förändringar, samtidigt som du är stabil och trygg även i pressade situationer.
Meriterande
- Utbildning inom arbetsmiljö eller arbetsrätt
- Erfarenhet av att ha arbetat minst 1 år på statlig myndighet och/eller ett lärosäte
- Erfarenhet av att ha arbetat minst 1 år i en organisation med fler än 2000 anställda
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
