HR- ansvarig
Vadstena Klosterhotell AB / Ekonomichefsjobb / Vadstena Visa alla ekonomichefsjobb i Vadstena
2025-12-10
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vadstena Klosterhotell AB i Vadstena
På Vadstena Klosterhotel bor du som heliga Birgitta i vår medeltida stad och upplever historien på ett storlaget vis. I Restaurant Munkklostret äter man middag i munkarnas gamla sovsalar, och på anläggningen kan man även ta del av spännande guidningar, prova förstklassiga viner i vår anrika vinkällare eller avnjuta några sköna timmar i vårt Klosterspa där du omfamnas av värme och sinnesro. De tjocka väggarna, stengolven och höga kryssvalven skymtar om hur livet en gång var i klostret.
Idag är Klosterhotellet en modern anläggning med historiska anor. Här värnar vi om det autentiska och äkta. Verksamheten består av Restaurang, Hotell, SPA, Café, Kulturhistoriska evenemang & guidningar, Shop, Bar & Vinkällare med egen import av drycker från världens alla hörn.
Slottsgården är ett familjeägt hotell med hjärta, beläget i hjärtat av historiska Vadstena. Efter en omfattande renovering är vi nu redo att välkomna både nya gäster - och en ny stjärna till vårt team!
Är du HR-proffset som vill kombinera strategiskt arbete med närvaro i vardagen? Här finns chansen att kliva in i en roll där du får vara med och utveckla en arbetsplats där nyfikenhet, omtänksamhet, engagemang och arbetsglädje märks i det dagliga arbetet.
Som HR-ansvarig blir du en del av ledningsgruppen och en nyckelperson i verksamhetens fortsatta utveckling. Du arbetar nära VD och är ett stöd i frågor som rör organisation, struktur och ledarskap. Du driver HR-arbetet med helhetsperspektiv och säkerställer att värderingarna syns i allt från rekrytering och onboarding till kultur och arbetsmiljö. Rollen innebär att du tar ett brett ansvar för rekryteringar och kompetensplanering i hela verksamheten: hotell, spa, konferens och restaurang. Du är ett stöd till cheferna i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, utvecklingssamtal och konflikthantering, samtidigt som du arbetar strukturerat med trivselarbete och HR-processer som underlättar vardagen. Rollen innefattar också ansvaret för hela lönekedjan.
Vi söker dig som har erfarenhet av HR-arbete i serviceintensiva miljöer och som känner dig trygg i att växla mellan strategiska frågor och operativa uppgifter. Du uppskattar variation, vill framåt och har en lösningsorienterad approach. Rollen passar dig som trivs i en kultur där man hjälps åt, där tempot kan vara högt och där arbetsglädje ses som en självklar del av jobbet.
Vi erbjuder en arbetsplats där värderingar inte bara pratas om utan används i praktiken. Du får ett tydligt HR-mandat i ledningsgruppen, möjlighet att påverka och en vardag där ditt arbete gör konkret skillnad. Det här är en roll för dig som vill vara med och skapa långsiktig hållbarhet i en verksamhet med engagerade medarbetare och en miljö du inte hittar någon annanstans Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Klosterhotell AB
(org.nr 556266-1792) Arbetsplats
Vadstena Klosterhotel Jobbnummer
9636947