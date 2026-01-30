HR Student
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Är du en ambitiös HR student och söker ett extrajobb inom HR? Nu finns en möjlighet att skaffa värdefull erfarenhet från operativt HR-arbete. Vi söker en driven kollega som ska stärka upp vårt HR serviceteam och vara delaktig i det dagliga arbetet!
Om rollen
Rollen innebär en inblick i stora delar av HR-arbetet med fokus på löpande administration, underhåll i HR-system samt enklare support inom HR. Vi erbjuder dig en utmanande och varierande roll i en organisation där ingen dag är den andra lik. En förutsättning för att trivas i rollen är att du är serviceinriktad och att du ser HR som en central och naturlig del av företagets affär.
Avdelningen People & Culture består av totalt 35 medarbetare. Tillsammans med ditt team kommer du vara People & Cultures första kontakt mot våra 350 chefer och därmed avdelningens ansikte utåt. Du kommer att vara en viktig del av ISS HR Serviceteam och arbeta tillsammans med fem HR koordinatorer. Vi strävar efter att göra chefens vardag så enkel som möjligt genom tydlig kommunikation, bred kompetens inom personalfrågor och ett serviceinriktat mindset. Inom teamet stöttar vi varandra dagligen och gör alltid vad som krävs för både verksamheten och teamets bästa.
I rollen arbetar du även nära avdelningens HR-specialister, HR Business Partners och övriga supportfunktioner.
Vidare innebär rollen bland annat:
• Granskning av anställningsavtal
• Statistikuppföljning/sammanställning av HR-relaterad data inom organisationen
• Löpande administration och underhåll i HR-system
• Support till chefer via framförallt ärendehanteringssystem samt telefon
• Vid behov arbeta med processer och projekt utanför HR supporten
Tjänsten är en timanställning där arbetstid kan variera.
Du kommer sitta på vårt huvudkontor i Marievik, Liljeholmen, och rapporterar till chefen för HR Service. Vi ser att kontoret är vår primära arbetsplats, men möjlighet finns att jobba på distans vid behov.
Vem söker vi?
Du är en genuin lagspelare som är strukturerad, noggrann, lösningsorienterad, pedagogisk och prestigelös. Du känner ett ägandeskap för det jobb du utför och kan se frågor ur flera perspektiv. Vi förväntar oss inte att du har alla svaren som inkommer till vår support men har förmågan att använda vår fantastiska avdelning för att se till att chefen får rätt support och rådgivning.
Vidare söker vi dig som har:
• Tidigare erfarenhet av arbete i ett servicerelaterat yrke, gärna inom en supportfunktion
• Goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska
• Hög IT mognad samt har goda kunskaper i Office-paketet, goda kunskaper inom Excel är meriterande
• Pågående Högskole- eller YH-utbildning eller motsvarande inom HR/PA, med minst ett års avklarad utbildning.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan senast 17 januari. Vi kommer att arbeta med ett löpande urval av ansökningar och hålla telefonavstämningar med kandidater. Frågor kring tjänsten besvaras av chef för HR Service Oskar Wallén, oskar.wallen@se.issworld.com
