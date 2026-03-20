HR People Partner
HR People Partner som driver utveckling och skapar resultat
Till vår HR-avdelning i Emmaboda söker vi en HR People Partner som vill arbeta nära verksamheten och vara en aktiv kraft i att utveckla, rusta och stärka organisationen. Rollen passar dig som trivs med att ta egna initiativ och arbeta självständigt i en miljö där både tempo och komplexitet varierar.
Ditt uppdrag i organisationen
Som HR People Partner arbetar du konsultativt tillsammans med våra funktions- och avdelningschefer. Du är ett kvalificerat stöd i både operativa och strategiska frågor och samordnar och utvecklar långsiktigt och strukturerat verksamhetens HR-processer.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Rådgivning inom arbetsrätt, förhandling och kollektivavtal
Stöd i rehabiliteringsprocesser och arbetsmiljöfrågor
Kvalitetssäkring av HR-rutiner, policys och dokumentation
Medverkan i kompetensutveckling och strategiska HR-initiativ
Arbeta i personalsystemet Workday och hantera administrativa uppgifter såsom exempelvis personalstatistik och uppföljning
Samverkan med externa parter som myndigheter och leverantörer
En del av ett globalt och lokalt HR-arbete
I HR-teamet arbetar vi kontinuerligt med att implementera och anpassa globala HR-strategier och processer till lokal nivå. Det kan handla om systemstöd, kulturfrågor eller projekt kopplade till organisationsutveckling. Du deltar återkommande i globala, tvärfunktionella projektteam och bidrar med både analys och genomförande.
HR People Partner-teamet i Emmaboda består av en Sr. Manager People Partner och tre HR People Partners. Du arbetar nära kollegorna inom HR People Operations och har ett tätt samarbete med HR People Partner-kollegor baserade i Stockholm. Tillsammans skapar vi ett professionellt, stöttande och framåtblickande HR-arbete.
Kompetens & erfarenhet
Du som söker rollen har relevant högskoleexamen inom human resources eller motsvarande utbildning, samt några års erfarenhet av HR-arbete. Kompetens inom arbetsrätt/kollektivavtal samt facklig förhandlingsvana är viktiga nycklar för rollen.
Som person är du är lyhörd, servicemedveten och lösningsorienterad. För att lyckas i rollen krävs en hög grad av självständighet, initiativförmåga och uthållighet för att nå resultat och driva förändringsprocesser. Du har en mycket god förmåga att bygga relationer, samverka och kommunicera och vi värdesätter ditt genuina intresse för människor.
Tjänsten är ett föräldrarvikariat på ett år.
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
via karriärsportalen Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xylem Water Solutions Global Services AB
(org.nr 556782-9253)
STÅLVÄGEN 2 (visa karta
)
361 80 LINDÅS
