HR Manager
Riflex Film AB / Ekonomichefsjobb / Ronneby Visa alla ekonomichefsjobb i Ronneby
2025-08-28
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riflex Film AB i Ronneby
Riflex Film AB ägs av tyska KAP AG med säte i Fulda. Riflex Film AB är en av Nordens få tillverkare av plastfilmer genom s.k. kalandrering och arbetar med en utpräglad specialiserings- och nischproduktstrategi. Företaget täcker hela kedjan från produktutveckling till produktion och försäljning. 98 % av produktionen går på export, framför allt till de större länderna inom EU, men en viss andel säljs även globalt. Riflex Film AB har 55 anställda och omsätter ca 200 MSEK. Ytterligare information om företaget finner Du på: www.riflexfilm.com
Vi söker en engagerad och strategisk HR Manager som kan ta över helhetsansvaret för HR-området när vår nuvarande HR Manager går i pension.
Om rollen
Som HR Manager är du en nyckelperson i vår organisation. Rollen innebär både ett strategiskt och operativt ansvar, där du själv driver och genomför HR-arbetet i praktiken. Du utvecklar och effektiviserar processer med målet att höja kompetens, prestation och motivation samt säkerställa vår personalförsörjning på både kort och lång sikt. Eftersom vi är ett mindre företag ingår även det dagliga, praktiska HR-arbetet i rollen - du är den som både planerar och utför. I rollen ingår även inköp och avtal för bl.a. företagshälsovård, konsulter inom ditt ansvarsområde, arbetskläder, telefoni, post och lokalvård.
Närvaro på kontoret är viktig då rollen bygger på nära samarbete med både kollegor och medarbetare i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla företagets HR-processer, från rekrytering och introduktion till personal- och kompetensutveckling.
Ansvara för arbetsrätt, förhandlingar och samverkan med fackliga parter och arbetsgivarorganisationer.
Säkerställa efterlevnad av lagar, avtal och interna policys.
Arbeta aktivt med organisationsutveckling och stödja chefer i deras ledarskap.
Driva arbetsmiljöarbetet och företagets ledningssystem för arbetsmiljö med målet att certifiera enligt ISO 45001:2018.
Ansvara för löne- och förmånssystem, löneadministration, budgetering och uppföljning av personalkostnader.
Planera och genomföra personalaktiviteter samt ansvara för personalförmåner och företagshälsovård.
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av brett HR-arbete, gärna i en ledande roll.
Är trygg i arbetsrättsliga frågor och van att driva förhandlingar.
Har god förståelse för organisationsutveckling och ledarskapsfrågor.
Är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera strategi och operativt arbete.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett stabilt och växande industriföretag med stark internationell marknad.
Möjlighet att påverka och utveckla både HR-området och hela organisationen.
En arbetsplats med nära samarbete, korta beslutsvägar och engagerade kollegor.
Vi har ett löpande urval till tjänsten så är det är viktigt att du skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att komma med i urvalsprocessen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riflex Film AB
(org.nr 556607-2178), https://www.riflexfilm.com/ Arbetsplats
Riflex Film Kontakt
Eva Ekholm eva.ekholm@riflexfilm.com 070-5252834 Jobbnummer
9480455