HR Konsult - Offentlig Sektor
OIO Väst AB / Administratörsjobb / Eksjö Visa alla administratörsjobb i Eksjö
2026-02-24
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Eksjö
Vår partner stärker nu sin HR-funktion och söker en HR-Konsult med tydligt rekryteringsfokus som vill ta ett helhetsansvar för att attrahera, rekrytera och introducera rätt kompetens till verksamheten. Detta är ett konsultuppdrag på initialt 3 månader via OIO med fokus på att stötta upp verksamheten och komma ikapp rekryteringsarbetet.
Här finns en möjlighet för dig som trivs i ett högt tempo, gillar att arbeta operativt nära chefer och vill göra verklig skillnad i en samhällsviktig verksamhet där HR-arbetet har direkt påverkan på kvalitet, trygghet och långsiktighet.
Om rollenSom HR-Konsult blir du en central del av den lokala stödfunktionen och arbetar nära chefer, HR-kollegor och bemanningsplanerare. Ditt huvudfokus är att driva och kvalitetssäkra rekryteringsprocesserna från uppstart till anställning.
Verksamheten är i stark utveckling med flera parallella rekryteringsbehov vilket innebär att du kommer in i ett skede där struktur, tempo och prioriteringsförmåga är avgörande.
Sammanfattningsvis kommer ditt arbete innefatta:
Driva och koordinera hela rekryteringsprocesser för både tillsvidare-, visstids- och timanställningar
Employer branding och relationsskapande arbete mot skolor, utbildningssamordnare och studenter
Planera och kvalitetssäkra introduktion och onboarding tillsammans med bemanningsplanerare
Vara ett operativt HR-stöd och bollplank till chefer i rekryterings- och personalfrågor
Säkerställa att processer följer interna riktlinjer och styrande dokument
Administrativt HR-arbete i personalsystem
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom HR-området
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av brett HR-arbete med tydlig tyngd inom rekrytering och som är van att självständigt driva flera parallella processer. Du trivs i en operativ roll där du får kavla upp ärmarna, skapa struktur och vara nära verksamheten.
Du kombinerar tempo med kvalitet och är trygg i dialogen med både chefer och kandidater. Har du erfarenhet från offentlig eller större organisation ser vi det som starkt meriterande.
För att vara kvalificerad för uppdraget ser vi alltså att du:
Har en eftergymnasial utbildning inom HR eller likvärdigt område
Har erfarenhet av självständigt rekryteringsarbete inom offentlig sektor
Har B-körkort
Talar och skriver flytande svenska
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 3 månader via OIO med fokus på att stötta upp verksamheten och komma ikapp rekryteringsarbetet.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Start: Omgående
Placering: Eksjö
Lön: Fast månadslön
Bakgrundskontroll och referenstagning är en obligatorisk del av processen. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi arbetar med löpande urval. Annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt.
Bakgrundskontroll och referenstagning är en obligatorisk del av processen. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi arbetar med löpande urval. Annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt.
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
