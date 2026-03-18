HR Generalist

Hirely AB / Administratörsjobb / Malmö
2026-03-18


Vi söker nu en erfaren och affärsdriven HR Generalist i Malmö åt en av våra kunder. Detta är en kvalificerad roll för dig som vill arbeta brett inom HR och bidra till att utveckla både medarbetare och organisation.

2026-03-18

Om tjänsten
Som HR Generalist arbetar du operativt och strategiskt med HR-frågor i nära samarbete med chefer och ledning. Du ansvarar för att driva och utveckla HR-processer samt säkerställa att dessa är effektiva och följer gällande lagar och riktlinjer.

Dina arbetsuppgifter
Stödja chefer i arbetsrättsliga frågor och personalärenden
Ansvara för rekryteringsprocesser från behov till anställning
Arbeta med onboarding och kompetensutveckling
Driva och utveckla HR-processer och rutiner
Hantera frågor inom arbetsmiljö, prestation och medarbetarutveckling
Delta i fackliga förhandlingar och samverkan
Säkerställa efterlevnad av lagar och interna riktlinjer

Kvalifikationer
Erfarenhet av brett HR-arbete, gärna minst 2-4 år
God kunskap inom arbetsrätt och HR-processer
Relevant utbildning inom HR eller motsvarande erfarenhet
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ

Meriterande

Erfarenhet av HR-system
Erfarenhet av förändringsarbete
Goda kunskaper i engelska

Om dig

Du är trygg i din HR-kompetens och har ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har lätt för att bygga relationer i organisationen.

Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Malmö
Start: Enligt överenskommelse

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett heltidsjobb.

Hirely AB (org.nr 559522-3099)
211 43  MALMÖ

9803767

