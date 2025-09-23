HR Business Partner
Vill du bidra med din kompetens som HR Business Partner i en dynamisk verksamhet och samtidigt stötta ett engagerat HR-team? Vi söker dig med gedigen erfarenhet av HR-arbete som kan ta ett självständigt ansvar och snabbt bli en viktig del i organisationen.
Poolia hjälper nu en av våra kunder inom Life science att hitta en HR Business Partner. Uppdraget är heltid, 6 månader med start omgående, eventuell förlängning. Under uppdraget kommer du att vara anställd som en av Poolias mycket uppskattade konsulter.
Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag!
Detta uppdrag är ett temporärt stöd till HR-teamet som för närvarande har en vakans. Rollen kommer i huvudsak att arbeta mot Operations (Manufacturing och Site Support) och kräver därför en person med både bred och djup HR-kompetens.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ge rådgivning och coachning till chefer och medarbetare i en komplex verksamhetsmiljö.
• Samarbeta med övriga HR Business Partners och HR-specialister för att genomföra affärsspecifika HR-strategier.
• Hantera frågor kopplade till medarbetarengagemang, prestationsstyrning och utveckling.
• Stötta chefer i frågor kring fackliga relationer samt säkerställa att policys och rutiner tillämpas på ett enhetligt och regelmässigt korrekt sätt.
• Leda centrala HR-processer såsom löneplanering och regelefterlevnad.
• Genomföra utbildningar och stödja processer som medarbetarutveckling, lönerevision och medarbetarundersökningar.
• Arbeta med hög integritet i hanteringen av känslig och konfidentiell information.
Vem är du?
Vi söker dig som har 6-8 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i rollen som HR Business Partner, gärna inom liknande eller närliggande bransch. Du är trygg i din roll, självgående och van vid att hantera både operativa och strategiska HR-frågor inom rekrytering, fackliga relationer, utbildning, kompensation & förmåner, medarbetarutveckling och prestation- och målstyrning. Vidare ser vi att du är noggrann med en god organisatorisk förmåga och skicklig på dokumentation. Du är engagerad i att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och trivsel och vill göra skillnad genom att stötta andra. Givetvis är du lyhörd och har lätt för att skapa förtroende på alla nivåer i organisationen och har ett stort intresse för innovativa HR-lösningar och processförbättringar.
Vi ser även att du har
• Examen från PA-programmet.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Goda färdigheter i Office-paketet.
• Giltigt arbetstillstånd inom EU.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i Workday och/eller ServiceNow.
• Erfarenhet av arbete i matrisorganisation.
• God kunskap om svensk arbetsrätt och arbetsmarknadens regelverk.
• Dokumenterad erfarenhet av fackliga relationer och förhandlingar.
• Förmåga att hantera flera parallella uppgifter i en snabb och föränderlig miljö.
Om verksamheten
Till oss vänder sig många av Sveriges attraktivaste arbetsgivare när de vill rekrytera eller hyra in personal. Med ett brett spann av tjänster, från kontorschefer och kontorsassistenter till chefssekreterare och orderadministratörer, kan vi ge dig stimulerande och utvecklande uppgifter i en miljö som passar dig och dina önskemål.
Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät.
Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
