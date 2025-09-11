HR Administrator
2025-09-11
Om tjänsten
Är du en noggrann och självgående HR-administratör med erfarenhet av SAP SuccessFactors? Nu söker vi dig som vill bidra till att utveckla och effektivisera HR-processerna hos vår kund. Här får du en central roll i att säkerställa datakvalitet, smidiga rutiner och hög service inom HR.
I rollen som HR-administratör kommer du att arbeta med:
• Löpande underhåll och uppdatering av personalregister i SAP SuccessFactors
• Stöd i HR-processer såsom onboarding, offboarding, anställningsförändringar och avtalshantering
• Rapportering och framtagning av dashboards i SAP SuccessFactors för att stödja HR:s nyckeltal och beslutsunderlag
• Systemstöd och felsökning i samarbete med IT och externa leverantörer
• Samverkan med lön, ekonomi och andra funktioner för att säkerställa korrekt dataflöde och regelefterlevnad
• Deltagande i HR-projekt såsom systemuppgraderingar, processförbättringar och revisioner
• Administrativt stöd till HR-teamet, exempelvis schemaläggning, dokumentation och kommunikation
Om dig
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i SAP SuccessFactors (Employee Central, Recruiting, Performance & Goals m.fl.)
• God förståelse för HR-processer och datakvalitet
• Hög noggrannhet och stark organisatorisk förmåga
• God systemvana, gärna i Google Workspace (Docs, Sheets, Slides & Forms)
• Förmåga att hantera konfidentiell information med stor integritet
• God kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga
• Flytande språkkunskaper i [ange språk]
Meriterande är om du även har:
• Erfarenhet från multinationella eller matrisorganisationer
• Kunskap om GDPR
• Fördjupad erfarenhet i SAP SuccessFactors
Detta är ett konsultuppdrag med start enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sima Bahho på Sima.Bahho@adecco.se
Vid frågor om registrering, vänligen kontakta supporten via info@adecco.se
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
OBS! Vi tar inte emot ansökningar eller CV via e-post. Ersättning
