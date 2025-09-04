HR / Administrative Assistant
Nova Management AB, a road transport company based in Gothenburg and ISO 9001 & ISO 14001 certified, is expanding its team and recruiting an HR / Administrative Assistant. We are looking for a motivated individual at the beginning of their career, hardworking, detail-oriented, and eager to learn. No extensive experience is required: we provide structured training and clear procedures to ensure smooth onboarding and professional growth.
Role mission
You will ensure administrative accuracy and operational support for the transport department, with a focus on driver recruitment and training, planning driver rotations, and keeping documentation updated in line with our quality standards.
Key responsibilities
End-to-end recruitment of drivers: drafting and publishing job ads, sourcing candidates, conducting initial interviews, and managing documentation.
Training new drivers on company procedures, internal rules, documentation requirements, and ISO standards.
Planning driver rotations/home leave, ensuring that the fleet remains fully operational at all times.
HR administration: completing and updating employee records; handling weekly documentation.
Document flow with forwarding companies: verifying, scanning, and forwarding all necessary paperwork.
Maintaining and verifying drivers' records.
Compliance & ISO: maintaining records, reporting damages, and monitoring corrective actions in line with ISO 9001/14001.
Performance monitoring: tracking driver KPIs and reporting to management.
Fuel consumption monitoring: collecting and analyzing data, flagging irregularities, and proposing optimizations.
Requirements
Strong attention to detail, organizational skills, and accountability.
Genuine willingness to learn and grow in a dynamic operational environment.
Basic computer skills (Word, Excel, e-mail).
Romanian: fluent.
English: conversational (mandatory).
Swedish: an advantage.
We offer
Comprehensive training and continuous development in HR and administrative processes.
A professional and supportive work environment.
Exposure to HR, operational, and ISO procedures in a modern transport company.
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: kontakt@nakeri.se
