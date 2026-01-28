Housekeepingpersonal
Lilla Brattön, Säsong 2026
Om rollen:
På Lilla Brattön är housekeeping hjärtat i gästupplevelsen. Som en del av vårt housekeepingteam är du en av de viktigaste nyckelpersonerna för att våra gäster ska känna sig välkomna, omhändertagna och få en oförglömlig vistelse. Du skapar den rena, trygga och inbjudande miljö som ligger till grund för hela upplevelsen på ön.
Du arbetar nära ett engagerat team och rapporterar till housekeepingansvarig, och tillsammans ser ni till att hålla en hög standard genom hela säsongen.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
• Städning av stugor, gemensamma ytor och faciliteter
• Påfyllning av förbrukningsmaterial
• Hjälpa till att förbereda anläggningen inför gästbyten och nya ankomster
• Bidra till ett positivt och samarbetsinriktat arbetsklimatKvalifikationer
• Erfarenhet av städning, lokalvård eller hotellstädning är meriterande
• Noggrann, effektiv och med öga för detaljer
• God servicekänsla och förmåga att arbeta självständigt
• Flexibel och trivs med ett varierande tempo
• Svenska och engelska i tal
• Körkort B
På Lilla Brattön lägger vi stor vikt vid personlighet och driv, då vi tror att rätt inställning är minst lika viktig som erfarenhet.
Tjänstens omfattning
Anställningsform:
Säsongsanställning (Arbetstid är förlagd dagtid, under vardagar och helger).
Arbetsplats: Lilla Brattön
Tillträde: Maj 2026
Lön: Enligt kollektivavtal (HRF) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
