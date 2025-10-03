Housekeeping Supervisor Ekerö
2025-10-03
Är du den vi söker?
Important information: This position is located in Ekerö. You will need a driving license, and should live close by to be able to pick up and drop off staff at the connection point. Access to a company car is available. You must have experience in housekeeping, and have worked in a leading position. You speak/write English and/or Swedish.
Viktig information: Denna tjänst är placerad på Ekerö. Du behöver körkort, och bör bo i nära anslutning för att kunna hämta och lämna personal vid anslutningsplats. Tillgång till företagsbil finns. Du måste ha erfarenhet av housekeeping, och ha arbetat i ledande position. Du talar/skriver engelska och/ eller svenska.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som Housekeeping Supervisor kommer du att ha en central roll i att säkerställa att våra gäster får en oförglömlig hotellupplevelse. Genom att leda och motivera vår städavdelning spelar du en avgörande roll i den dagliga verksamheten, inklusive städning, arbetsledning, planering av städrutiner och bemanning samt arbete med våra ekonomiska mål. Tjänsterna är på heltid eller deltid, beroende på placering.
Erfarenhet och engagemang: Du har minst 2 års erfarenhet av housekeeping på hotell, gärna av arbetsledning inom samma område, samt kan uppvisa starka referenser från tidigare arbetsplatser.
Ledarskap och motivation: Du trivs med att leda och motivera personal, och har en positiv energi som inspirerar andra.
Kvalitetsmedvetenhet: Du värdesätter kvalitet och har öga för detaljer.
Det dagliga arbetet: Du är en del av städteamet och tar även ansvar för dina medarbetare samt din avdelnings ekonomi.
Teknisk kunskap och flexibilitet: Du har systemvana och uppskattar digitala lösningar, samt är flexibel och kan anpassa dig till olika situationer.
Kommunikationsförmåga: Du talar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
Mobilitet:Du kan på lätt sätt ta dig runt till arbetsplatser i Storstockholm.
Körkort: Körkort är meriterande.
Hör av dig!
Är du lika nyfiken på oss som vi är på dig? Tveka inte att kontakta oss på jobs@omnils.se
om du har frågor om tjänsten eller OMNILS GROUP AB. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs på alla sätt. Vi erbjuder därför en arbetsmiljö präglad av våra värdeord: engagemang, glädje och respekt. Vi erbjuder goda möjligheter till karriärutveckling i OMNILS-familjen.
OMNILS GROUP är ett passionerat Facility services företag som stolt hjälper många kunder inom hotell- och restaurangbranschen. Vi är ISO-certifierade inom både miljö och kvalitet, vilket återspeglas i varje aspekt av vårt arbete.
Vi arbetar nära våra kunder för att alltid hitta de mest optimala lösningarna som passar just deras behov. Vårt mål är att vara branschens bästa, med fokus på att skapa enastående gästupplevelser.
Under 2025 förväntas vi omsätta cirka 25 miljoner kronor och ha cirka 200 dedikerade medarbetare. OMNILS kärnverksamhet består av entreprenad och bemanning inom hotell, och vi kommer att städa ungefär 200 000 rum under året.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Via mail med CV och personligt brev där du beskriver dina kompetenser
E-post: jobs@omnils.se
