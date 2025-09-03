Housekeeping Supervisor(75%)
2025-09-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Stockholm
Vi söker en engagerad och ansvarstagande Housekeeping Supervisor som vill vara med och leda vårt housekeeping-team. Du kommer att ha en nyckelroll i att säkerställa att våra lokaler håller högsta standard vad gäller renlighet, ordning och trivsel.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Leda, planera och fördela det dagliga arbetet inom housekeeping
Säkerställa att städning och rutiner följer företagets kvalitetskrav
Introducera och utbilda ny personal
Beställa städmaterial och ha koll på lagret
Utföra kvalitetskontroller och följa upp resultat
Samarbeta med andra avdelningar, t.ex. reception eller driftKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av städning i hotell.
Erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning är ett krav
God svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)
Organiserad, lösningsorienterad och positiv inställning
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i en trevlig arbetsmiljö
Kollektivavtal och schyssta villkor
Stöttande och engagerade kollegor
Vi genomför intervjuer löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: susana@momenthotels.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HSK Supervisor". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Working Partner Sweden AB
(org.nr 556861-5479)
Norra Vallgatan 54 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Moment Hotels Kontakt
Husfru/Housekeeping Manager
Susana Garrido susana@momenthotels.com Jobbnummer
9489536