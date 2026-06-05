Retail Coordinator till Rituals Norden
Rituals Cosmetics Sweden AB / Chefsjobb / Södertälje Visa alla chefsjobb i Södertälje
2026-06-05
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Företagsbeskrivning
Placering: Biblioteksgatan 29, Stockholm
Omfattning: Heltid
1 års vikariat med startdatum 28-09-2026 till och med 28-09-2027
Vill du arbeta i en nordisk roll där du får kombinera koordinering och service i ett växande globalt retail företag? Trivs du i en dynamisk miljö med många kontaktytor? Då kan rollen som Retail Coordinator hos Rituals Norden vara helt rätt för dig.
Hos Rituals blir du en del av ett företag med stark kultur, höga ambitioner och stort fokus på människan bakom prestationen. Nu söker vi en Retail Coordinator för ett föräldrarvikariat. Vill du vara med och stötta våra butiker i Norden och bidra till en smidig, professionell och inspirerande vardag för våra retailteam så är detta rätt roll för dig.
Om rollen
Som Retail Coordinator har du en central roll i att stötta våra butiker, butikschefer, Area Managers och interna funktioner med operativ och administrativ support. Du hjälper till att skapa struktur, säkerställa god kommunikation och se till att våra arbetssätt och vårt butikskoncept följs på ett effektivt och kvalitativt sätt.
Det här är en nordisk roll, vilket innebär att du samarbetar nära kollegor och butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du fungerar som en viktig länk mellan de nordiska marknaderna, vårt lokala huvudkontor i Stockholm och vårt globala huvudkontor i Amsterdam.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
Ge operativ och administrativ support till våra butiker och retailorganisationen.
Koordinera och följa upp information mellan butiker, lokala team och globala funktioner.
Stötta i samband med butiksöppningar och andra retailrelaterade projekt.
Säkerställa att rutiner, koncept och arbetssätt kommuniceras och efterlevs.
Bidra till att våra butiker får rätt förutsättningar för att leverera en fantastisk kundupplevelse.
Rollen är baserad på vårt nordiska huvudkontor på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Du rapporterar till Retail Operations Manager Nordics och blir en del av ett engagerat team på fem personer.
Kravspecifikation
Vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och tycker om att ge service på hög nivå. Du trivs i en roll där du får koordinera många olika frågor samtidigt, ta egna initiativ och skapa ordning i en vardag med högt tempo.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
1–3 års erfarenhet från en koordinerande och serviceinriktad roll, gärna inom retail
Goda datakunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om du har danska språkkunskaper ser vi det som meriterande då rollen är nordisk
Vi tror också att du är:
Självgående, ansvarstagande och serviceminded.
Bra på att prioritera mellan löpande arbetsuppgifter och större projekt
Kommunikativ och trygg i att samarbeta med många olika kontaktytor
Flexibel och trivs i en föränderlig miljö
Engagerad i att hitta förbättringar och driva arbetet framåt
Ytterligare information
Varför Rituals?
På Rituals får du möjlighet att arbeta i ett företag med stark tillväxt, tydliga värderingar och en varm, inkluderande kultur. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får ta ansvar, utvecklas i din roll och vara en del av ett team som stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Vi erbjuder:
Ett vikariat som pågår 1 år från den 28-09-2026 till och med 28-09-2027.
Arbeta i en nordisk roll i ett globalt företag med stor variation och många kontaktytor.
Bli en del av ett sammansvetsat och hjälpsamt team.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Rituals.
Vara med och bidra till en kundupplevelse i världsklass.
Vår filosofi
"We're not here to sell beauty, we are here to make you feel good."
– Raymond Cloosterman, CEO Rituals
Rituals är ett varumärke med ambitionen att bli världens ledande wellbeing beauty brand. För att nå dit behöver vi passionerade, drivna och engagerade personer som vill vara med och göra skillnad. Hos oss går meningsfullhet och prestation hand i hand. Publiceringsdatum2026-06-05Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rituals Cosmetics Sweden AB
(org.nr 556821-5130)
Storgatan 4 (visa karta
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151 27 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje Jobbnummer
9950897