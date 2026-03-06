Housekeeping Manager
För dig som vet att perfekta detaljer inte händer av sig själv!
Housekeeping Manager till Villa Foresta
Villa Foresta är mer än ett hotell - det är en destination. En plats där design, värdskap och upplevelser möts, högt ovan Stockholms inlopp. Nu söker vi en Housekeeping Manager som vill ta ett helhetsansvar för en av hotellets absolut viktigaste funktioner - och som brinner för kvalitet, ledarskap och känslan av att allt bara sitter.
Det här är inte en traditionell housekeeping-roll
Det här är en nyckelposition med stort förtroende och tydligt mandat.
Som Housekeeping Manager ansvarar du för helhetsupplevelsen i våra 103 hotellrum, allmänna ytor och back-of-house - och leder ett team som varje dag skapar grunden för våra gästers första och sista intryck.
Du är både ledare och förebild, närvarande i driften, trygg i besluten och kompromisslös när det gäller kvalitet. Du arbetar nära Hospitality Director, Reception och Vaktmästeri för att säkerställa ett sömlöst gästflöde och en drift där detaljerna gör skillnaden.
Ditt uppdrag
• Leda, inspirera och utveckla Housekeeping-teamet med tydlighet och värme
• Säkerställa exceptionell rums- och ytsstandard - varje dag, utan undantag
• Planera bemanning, prioritera rätt och skapa struktur i en dynamisk vardag
• Ansvara för VIP-rum, specialönskemål, early check-ins och late check-outs
• Arbeta aktivt med gästfeedback, kvalitetsuppföljning och ständiga förbättringar
• Samordna rumsstatus och underhåll tillsammans med Reception och Vaktmästeri
• Ha full kontroll på material, linne, kem och lager - med hållbarhet och kostnadsmedvetenhet
• Säkerställa en trygg, professionell och välorganiserad arbetsmiljö
• Följa upp KPI:er och bidra till utvecklingen av Villa Forestas servicestandard
Vem vi söker
Du är en person som ser det andra missar, som tycker om struktur men trivs i tempo, och som får energi av att leda andra till gemensam stolthet i resultatet.
Som person är du:
• Närvarande, prestigelös och handlingskraftig
• Noggrann utan att fastna i detaljer
• Flexibel och lugn även under högt tempo
• En naturlig lagspelare som bygger förtroende
• Intresserad av estetik, inredning och hotellkänsla
Känner du att detta är nästa steg i din hotellkarriär?
Skicka in din ansökan - urval sker löpande.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
