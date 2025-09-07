Housekeeping/Lokalvårdare
2025-09-07
Åre Travel söker Housekeepingpersonal inför vintersäsongen 2025/2026!
Vill du jobba i fjällen i vinter? Är du en noggrann person som trivs med både självständigt arbete och att vara en del av ett team? Då kan du vara den vi söker!
Åre Travel är en fastighetsförmedlare i centrala delen av Åre och vi har tagit emot nöjda gäster sedan 2014. Vi förmedlar lägenheter, villor och stugor - allt med bästa läge kring Åre bykärna eller med ski-in läge. Vi söker nu personal till vårt housekeepingteam där du är med och säkerställer att våra gäster får ett professionellt och välkomnande intryck.
Om jobbet:
Som housekeepingpersonal hos oss ansvarar du för städning och iordningställande av lägenheter inför och efter gästernas vistelse. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och har en viktig roll i att leverera hög kvalitet och service. Vi erbjuder också tjänsten snöskottning till våra kunder och du kan få hoppa in och hjälpa till vid behov. Tjänsten vi erbjuder är på 50 % och passar perfekt för dig som vill spendera mycket tid i backen!
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Städning av Åre Travels samtliga objekt (inkluderar hus, lägenheter och allmänna utrymmen)
Kvalitetskontroller
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Tvätt och enklare underhåll - till exempel att byta glödlampor
Vi söker dig som:
Har ett öga för detaljer och är noggrann och plikttrogen i ditt arbete
Är ansvarstagande, flexibel and anpassningsbar
Trivs med att jobba både självständigt och i team
Har god fysik och gillar ett rörligt jobb
Tidigare erfarenhet från housekeeping, hotell eller restaurang är meriterande men inget krav.
B-körkort (obligatoriskt)
Du måste kunna arbeta varierande tider, inklusive helger och ibland kvällar
Om tjänsten:
Omfattning: Deltid 50 %
Vi söker även extrapersonal som kan hoppa in vid behov - perfekt för dig som vill kombinera arbete med annat under säsongen
Period: Vintersäsongen 25/26
Plats: Åre
Antal tjänster: Flera
Tillträde: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig?
Välkommen att bli en del av Åre Travel i vinter - vi ser fram emot din ansökan!
Vi kommer att genomföra intervjuer på löpande basis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
