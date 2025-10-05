Housekeeper till MJ'S!
2025-10-05
Nu söker vi flera nya kollegor till vårt Housekeeping Team!
Älskar du att skapa ordning och reda, och brinner för att ge gästerna en upplevelse de vill återvända till? Vi letar efter en Housekeeper som delar vår passion för att städa och skapa mysiga miljöer. Din insats som Housekeeper är avgörande för att våra gäster ska känna att MJ'S är det självklara valet när de besöker Malmö - en plats de vill återkomma till om och om igen. Hos oss spelar du en nyckelroll i att säkerställa att varje gäst lämnar med ett leende och längtar efter sitt nästa besök.
I rollen som Housekeeper på MJ'S är du en viktig del av vår framgång. Ditt noggranna och omsorgsfulla arbete bidrar direkt till gästernas upplevelse och gör att de vill komma tillbaka till oss. Du skapar inte bara rena och välkomnande rum - du skapar minnen och stamgäster. Genom att du brinner för ordning och städning, ser du till att varje detalj är på plats och att våra gäster känner sig välkomna och omhändertagna från första stund.
Hur kan en dag se ut?
En typisk dag består av att städa hotellrummen noggrant och se till att de är i perfekt skick för nästa gäst. Du arbetar metodiskt för att säkerställa att varje rum möter vår höga standard, och finner glädje i att skapa en inbjudande atmosfär som ger gästerna en positiv upplevelse. Dessutom stöttar du och får stöttning av dina kollegor inom teamet - vi jobbar tillsammans för att säkerställa att hela hotellet håller högsta nivå. På MJ'S städar vi mellan 2-3 rum per timme.

Dina arbetsuppgifter
Städning av hotellrum och gemensamma utrymmen
Upprätthålla en hög standard som gör att gästerna vill återkomma
Samarbeta nära med kollegor inom Housekeeping för att säkerställa att hotellet alltid är i toppskick

Om tjänsten
Vi erbjuder en tjänst där du arbetar främst på helger och extra vid behov, med omgående start. Det är en perfekt möjlighet för dig som kanske studerar och vill ha ett arbete sidan om studierna.
Anställningsform:
Anställning på 20%, arbete förlagt på dagtid helger och veckodagar.
Tillträde och lön: Lön enligt kollektivavtal och tillträde omgående.
Så, vem är du?
Du trivs med att skapa ordning och reda, och du drivs av att göra ett arbete som lämnar bestående intryck på våra gäster. Du är noggrann, strukturerad och gillar att arbeta i en miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Då arbetet innebär tidigt morgonarbete och kort varsel om arbete, ser vi att du bor nära Malmö.
Utöver det tror vi att du behöver:
Tidigare erfarenhet av städning på hotell
Ett öga för detaljer och en förmåga att arbeta effektivt i ett högt tempo
God samarbetsförmåga - du är en lagspelare
Flexibilitet och problemlösningsförmåga
Möjlighet att kommunicera på engelska
Om processen:
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag är 17e oktober.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till fantastiska rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet!
Välkommen med din ansökan till MJ'S - här skapar vi magi tillsammans!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
ESS Hotel Group AB (org.nr 556710-8047)

Arbetsplats
