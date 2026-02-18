Hotellvärd/värdinna
2026-02-18
Nu söker vi personal till Hotell Stensborg!
Hotell Stensborg är ett litet charmigt hotell med 13 rum som ligger centralt, men ändå avskilt, i bostadsområdet Norrböle i Skellefteå.
Som hotellvärd/värdinna hos oss erbjuds du varierande arbetsuppgifter under din arbetsdag.
Främst kommer du jobba med servering av frukostbuffé samt städning av hotellrum och allmänna ytor, men även receptionstjänst och viss administration ingår.
Vem är dig vi söker?
Vi söker dig som vill anstränga dig lite extra för att skapa en härlig vistelse för våra gäster.
Du kommer till stor del att arbeta ensam, så för att trivas hos oss är det viktigt att du är bekväm med det och kan arbeta självständigt utifrån ställda ramar och direktiv.
Du behöver vara noggrann och ha ett socialt och trevligt förhållningssätt gentemot våra gäster både på plats och i telefon. Du behöver också kunna uttrycka dig väl i skrift.
Utbildning sker på plats.
OBS!
Kort ansökningstid
Tillträde omgående.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Frågor om tjänsten ställs till vår mail info@hotell-stensborg.se
och kommer inte att besvaras via telefon.
Annonssäljare undanbedes Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
