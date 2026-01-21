Hotellstädning
Hotell Magasin 1
Vi är ett litet familjärt året runt öppet hotell i Mörbylånga hamn. Under sommaren har vår restaurang öppet. Vi söker nu medarbetare inför våren/sommaren 2026.
Vi vill att du som söker ska vara positiv, driftig, noggrann, glad och trevlig mot våra gäster. Du blir en i gänget som ger gästen den bästa av upplevelsen. Vill du vara med i vårt team så passa på att sök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info@hotellmagasin1.se Omfattning
