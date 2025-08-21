Hotellstädare i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Lidingö
, Södertälje
, Sigtuna
, Örebro
Har du tidigare erfarenhet av städning på hotell och vill ha hela Stockholm som din arbetsplats?
Vi på RA Hospitality söker nu duktig och erfaren personal inom hotellstäd.
Om tjänsten
städning av hotellrum
du kommer att arbeta på flera olika hotell runt om i Stockholm
du får möjlighet att jobba på allt från stora hotellkedjor, boutiquehotell och konferenshotell till 5-stjärniga hotell
arbeta heltid i sommar med möjlighet till förlängning
tjänsten beräknas tillträdas snarast
Vi söker dig som:
har minst 6 månaders erfarenhet av hotellstäd i Sverige
är flexibel
är positiv, driftig, lojal och inte rädd för hårt jobb
kan kommunicera på svenska eller engelska
är noggrann och har ett sinne för detaljer
trivs att jobba i ett högt tempo
tycker att det är spännande att få arbeta på flera olika hotell, viktigt då du kommer arbeta ute hos våra kunder i Stockholmsområdet
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semestersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi tar EJ emot ansökningar via telefon eller e-mail! Ersättning
