Webbredaktör till i offentlig verksamhet
Jurek Recruitment & Consulting AB / Journalistjobb / Stockholm Visa alla journalistjobb i Stockholm
2026-06-11
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en noggrann och kommunikativ webbredaktör som vill arbeta med innehåll på en extern webbplats inom offentlig verksamhet. Uppdraget startar omgående och pågår under sommaren. Har du 1-2 års erfarenhet av webbpublicering eller arbete som webbredaktör? Välkommen in med din ansökan!
Om rollen och arbetsuppgifter
Som webbredaktör arbetar du främst med att publicera innehåll på stadens externa webbplats, med fokus på kalendariehändelser i stadens kalendarium. Du fungerar som en länk mellan olika verksamheter och webbplatsen, där du ansvarar för att bearbeta och kvalitetssäkra innehåll enligt stadens riktlinjer.
Publicera innehåll på externa webbplat
Hantera och bearbeta inkommande ärenden från verksamheter
Säkerställa att innehåll följer språkliga och kommunikativa riktlinjer
Publicera i webbpubliceringsverktyget Optimizely
Hantera och anpassa bilder för webben
Vid behov ställa kompletterande frågor till beställare eller processägare (stadsledningskontoret)
Arbeta i ärendehanteringssystemet Artvise
Rapportera tid i ekonomisystemet Agresso
Din bakgrund och kompetens
Har minst 1–2 års erfarenhet av webbpublicering eller arbete som webbredaktör
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har en eftergymnasial utbildning inom kommunikation eller motsvarande
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av webbpubliceringsverktyget Optimizely
Du erbjuds
Ett konsultuppdrag och blir anställd i Jurek Talents. Uppdraget är på heltid 100% med start omgående (gärna v.27) och löper i cirka 5 veckor.
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult/konsultchef Sofia Åhlin via mail sofia.ahlin@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7894374-2048807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
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111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9959892