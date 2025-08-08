Hotellreceptionist Hotel Concordia i Lund
Hotel Concordia Syd AB / Receptionistjobb / Lund Visa alla receptionistjobb i Lund
2025-08-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Concordia Syd AB i Lund
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta med vårt team i hotellreceptionen på Hotel Concordia mitt i Lund!
Tjänsten ska tillsättas omgående.
Efter upplärning blir du tilldelad egna pass, mellan ca 1-2 pass i veckan, varierar mellan vardag och helg. Detta är en timbaserad tjänst med fast lön.
Arbetspassen varierar mellan förmiddagar kl 7-14 och eftermiddagar/kvällar kl 14-22.
Stort plus är om du har jobbat med bokningsprogrammet HotSoft tidigare.
Du ska ha arbetat i hotellreception tidigare och vara van att arbeta självständigt samt klara av att hantera många saker samtidigt. Självklart alltid med ett positivt bemötande gentemot alla.
Obs! Du måste kunna prata och skriva flytande svenska och engelska.
Först till kvarn gäller.
Vi kommer endast svara på seriösa ansökningar som uppfyller våra samtliga ansökningskrav i denna jobbannons.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ekonomi@concordia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV reception". Arbetsgivare Hotel Concordia Syd AB
(org.nr 556407-8409)
Stålbrogatan 1 (visa karta
)
222 24 LUND Arbetsplats
Concordia Syd AB, Hotel Jobbnummer
9450766